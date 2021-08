Corona-fritt God natt, Oslo

I fjor lovet festivalsjefene for «God natt, Oslo» ikke å snakke om corona. Samme løfte gir de i år.

– I fjor stilte vi spørsmålet om hva som skjer med det skrevne ord etter krisen. Nå tør vi ikke å snakke om noe «etter krisen». Men vi skal ta opp tråden fra i fjor og ta tempen på hvor vi egentlig er hen og hvor vi er på vei, forteller God natt Oslo-festivalsjef Silje Lindberg.

Til helgen går den unge litteraturfestivalen God natt, Oslo av stabelen i hovedstaden. 13. og 14. august kan publikum få oppleve samtaler, paneler, konserter og foredrag blant fiskehjellene og badstuene på SALT.

– Vi har satt sammen et tverrkunstnerisk program. Vi er opptatt av hvordan vi skal formidle litteraturen; her skal vi både samtale rundt, men også utøve, litteraturen, sier Lindberg om årets program.

Viderefører populære programposter

God natt, Oslo beskriver seg selv om «en festival på siden av de mer tradisjonelle litteraturarrangementer.»

– Det ligger i at vi treffer et litt yngre publikum enn andre litteraturfestivaler. Det så vi blant annet i fjor, og vi jobber mot å oppnå det samme i år.

Dette er fjerde året festivalen arrangeres, og andre året hvor Lisa Berg og Silje Lindberg er festivalsjefer. De tar med seg en rekke erfaringer, og programposter, fra fjorårets festival:

– Vi viderefører det tverrkunstneriske programmet. Vi vet den gode samtalen er verdt mye, så vi går ikke bort fra den. Men vi har tenkt på mye dramaturgien i en festivaldag, og hvor mange samtaler publikum klarer å ta inn, forteller Lindberg, og viser til at mange av programpostene er akkompagnert av en rekke musikere.

I tillegg videreføres en av fjorårets mest populære programposter, «Svett det ut».

– Vi skal tilbake til badstua, hvor forfattere og poeter skal hylles, samtidig som man svetter litt. Her skal vi blant andre hedre Lars Norén og Astrid Lindgren. Det gjøres ved at man blir lest for, samtidig som teksten blir prosjektert rundt oss og en gitarist akkompagnerer.

Holder coronaen på avstand

I fjor uttalte festivalsjefene at de ikke skulle snakke om coronaen under festivalen – det samme hevder de vil gjelde i år også.

– Det skal ikke handle om viruset, men hva som skjer med mennesket. Mye har forandret seg under pandemien og det er naturlig at også ordet har endret seg. Men selvsagt danner pandemien et bakteppe for flere av programpostene.

Samtidig føler festivalsjefene også et ansvar for å snakke om de andre aktuelle temaene som preger vår samtid.

– Oppi pandemien finnes det også andre temaer å ta tak i. Lørdag kommer blant andre Yohan Shanmugaratnam og Anne Bitsch for å ta tempen på rasisme i Norge, 20 år etter drapet på Benjamin Hermansen og 10 år etter 22. juli. Dessuten blir det gledelig å se Karoline Brændjord på scenen – en poet som selger godt er gøy. Og så skal Sandra Lillebø og Marit Eikemo snakke om humoren i litteraturen. Det hele avsluttes med åttemannsbandet Fie på lørdag, som vil spille soul/funk-musikk, sier Lindberg.

– Å feire ordet sammen

– Vi opplever, som i fjor, at publikum sitter litt på gjerdet, forteller Lindberg, på spørsmål om billettsalget opp mot fredagen.

Usikkerheten rundt økte smittetall gjør at flere nok er litt avventende med å bestille, men dette bekymrer ikke festivalsjefene:

– I fjor ble festivalen utsolgt, og det rett før åpningen, så vi satser på at det samme skjer i år.

FESTIVAL BLANT FISKEHJELLER: Fra fjorårets festival. (Foto: Andrey Belov)– Hva er ditt personlige høydepunkt under årets festival?

– Jeg gleder meg veldig til å sitte i badstue og bli lest for av Johannes Joner, til musikk av Myklebust. Det er alltid nervepirrende å være festivalsjef, og ekstra mye i en pandemi, så det tror jeg blir en god trøst. Dessuten gleder jeg meg til at andre Yohan Shanmugaratnam og Anne Bitsch skal snakke om bøkene sine

– Hva kan publikum glede seg mest til?

– Det å få møtes og feire ordet sammen. Å bli opplyst og inspirert, kanskje få litt trøst, kanskje danse litt sittende på benken og få god underholdning av konferansier Liv Gulbrandsen.