Klart for Coop Story

Da er nok en strømmeaktør på plass. Coop Story frister Coop-medlemmer med lavere månedspris.

Storytel, Fabel, Nextory og BookBeat er allerede på plass for norske bokkunder. Nå er også Ebok.no og Coop-samarbeidsprosjektet Coop Story lansert på nett.

Ebok.no har lenge hatt sin egen strømmetjeneste EBOK Premium (tidligere EBOK Pluss) til en månedspris på 169 kroner. Coop Story opererer med en likelydende fast månedspris, men de 1,9 millioner Coop-medlemmene får tilgang til et rabattert abonnement for 149 kroner.

Alle forlag uten Aschehoug

Avtale om strømming av lydbøker fra landets største lydbokforlag, Cappelen Damm, er allerede på plass. Det samme gjelder forlag som Gyldendal og Bonnier, mens en avklaring av leveranser fra Aschehoug fortsatt gjenstår:

– Vi er glade for å ha på plass avtale med nesten alle forlag, med unntak av Aschehoug som hittil har hatt en kommersiell modell som har vært uakseptabel for oss. Vi håper likevel at de om ikke lenge vil stille på linje med øvrige forlag, slik at også deres titler og forfattere blir tilgjengelige for våre kunder, forteller Innkjøpsdirektør Øystein Hagen hos Coop Norge.

På spørsmål til Lene Røren, leder av Ebok.no, om hva som skiller betingelsene hos Aschehoug fra de andre forlagene, svarer Røren at det fortsatt pågår forhandlinger med Aschehoug, men at forhandlingene har tatt veldig lang tid fordi det har vært stilt ultimatum som var helt uaktuelt å gå med på:

– Men nå ser det ut som vi snart nærmer oss en enighet, og at endelig også Aschehoug-forfatterne kan nå ut til 1,9 millioner Coop-medlemmer.

Salgssjefen for litteratur i Aschehoug, Kjersti Myre svarer fra sin side av forhandlingsbordet:

– Vi ønsker ikke å kommentere pågående forhandlinger i media. Men vi er i god dialog med Ebok Premium/Coop Story, og vi håper å komme frem til en avtale ganske snart.

Medlemskupp utvalgte bøker

Ifølge Coop Storys sider «kan du velge blant tusenvis av e-bøker og lydbøker fra alle norske forlag, kjøpe dem med et klikk eller melde deg inn i strømmetjenesten for og lytte eller lese i appene våre for iPad, iPhone og Android.»

Coop Story lover også Coop-medlemmene «flere gode fordeler på både månedsabonnement og medlemskupp på utvalgte bøker».