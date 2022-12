Færre fysiske signeringer

Stadig flere forfattere benytter seg av muligheten til å ha signert-salget på nett, heller enn å sitte i butikk.

– Å kjøpe signerte bøker i julegave er fortsatt populært. Det kan være hyggelig å gi en signert bok i gave, da føles det kanskje litt ekstra stas å gi bort, sier signerings- og arrangementsansvarlig i ARK, Sandra Ågotnes Lærum.

Det er høytid for forfattersigneringer. Over hele det ganske land settes det opp bord og stoler i inngangspartiene til bokhandlerne, signeringstusjer gjør seg klare og forfatterne stålsetter seg for å møte leserne.

Men noen forfattere velger å ikke ta turen til bokhandlerne – men heller ordne signeringene digitalt.

– Mange forfattere tar fortsatt turen til våre butikker hvor leserne kan få møte dem og dedisere en bok til en spesiell person, men vi ser også at flere og flere benytter seg av muligheten til å ha signert-salget på nett. Da når de ut til enda flere, og «alle» kan få en sjanse til å kjøpe en signert bok i gave. Vi har nok flere signeringer nå enn vi har hatt tidligere, men da først og fremst på nett, sier Lærum.

– Vi er tilbake til normalen

– Det er massivt med signeringer nå frem mot jul. Vi er tilbake til normalen, og på de største dagene før jul har enkelte butikker så mange som fire forfattere innom, sier Caroline Heitmann, og legger til at enkelte forfattere reiser spesielt mye rundt i førjulstiden, som Unni Lindell, Ingebrigt Steen Jensen, Herman Flesvig, Therese Johaug og Jørn Lier Horst.

Men bokhandlerne selv mener det er blitt mindre. Elin Urke i Ark Strandgaten Bergen sier pågangen er mindre:

– Det satses mer på de store signeringene, og ikke på for eksempel debutantene. Det er mindre signeringer enn før. Det har jo vært et par år uten forfattersigneringer, og nå har det ikke vært den store pågangen fra forlagene på signeringer i år.

Elsket og hatet

– Boksigneringer funker alltid bra om butikken har bra plass og det er folkestrøm forbi, eller inn og ut av butikk. Jeg elsker å møte leserne mine og slå av en prat. Og bøker og julehefter fyker ut. Bokhandlerne er superblide over besøk. Og jeg jeg synes alltid at det funker, jeg. Jeg har ikke hatt en eneste dårlig signeringsdag, men er litt selektiv med valg av butikker, sa Unni Lindell til Bok365 i fjor.

Men noen forfattere forteller at de syns det er «litt kleint» å sitte på utstilling i butikk. Tom Egeland røpet til Bok365 i fjor at han er en av disse:

– Av natur er jeg ganske sjenert, så å sitte på utstilling utenfor en bokhandel på et travelt kjøpesenter kan faktisk være en belastning. Tro det eller ei, men jeg er ikke så glad i oppmerksomhet. Klart det er hyggelig å møte lesere, for all del, men sitter du lenge nok, forsvinner kundene etter hvert. Så da sitter du der, da, og spiser pepperkaker og Twist og møter blikkene til alle dem som går forbi og lurer på hvem du er.

Egeland trekker frem en spesielt pinlig signeringsopplevelse:

– Jeg blir jo bare flau når jeg sitter på et storsenter og noen roper ut over høyttaleranlegget at «Tom Egeland sitter utenfor Norli i tredje etasje og er klar til å signere sin nye roman». Jeg satt i en bokhandel en gang der det ikke var en kunde i butikken. Tiden gikk. De hadde plassert bordet mitt foran kassa, og der satt jeg da og blomstret med pennen parat. Men uten kunder. Da det omsider kom inn en kunde, styrtet bokhandleren frem og spurte om hun ikke ville kjøpe en signert bok av meg. Damen ble en smule perpleks og spurte om butikken hadde en populær kokebok. Bokhandleren mente en Egeland-bok var mer i hennes gate. Jeg holdt på å synke gjennom gulvet. Det er virkelig hyggelig å signere bøker til dem som oppriktig ønsker seg en, men det er faktisk lov å kjøpe seg en kokebok eller en roman, av en helt annen forfatter enn meg.