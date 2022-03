Cissi Wallin frikjent for ærekrenkelser

Den svenske medieprofilen og samfunnsdebattanten Cissi Wallin vant mot den svenske staten og ble frikjent for grov ærekrenkelse. – Full seier for ytringsfriheten, sier hennes norske forlegger Marie Lexow.

Retten har talt: I dag kom en såkalt trykkefrihetsjury fram til at Wallin ikke har brutt ytrings- og trykkefriheten. Også kravet fra journalisten Fredrik Virtanen om oppreisning, og aktors begjæring om konfiskering av boken, ble avvist i retten. Den svenske Justitiekanslern – tilsvarende vår egen regjeringsadvokat – saksøkte i fjor Wallin for misbruk av trykkefriheten gjennom opplysninger i selvbiografien Alt som var mitt – historien som ikke skulle bli fortalt.

– Full seier

– En full seier for ytringsfriheten. Det hadde vært krise for svensk forlagsbransje og svenske forfattere hvis hun hadde tapt, sier forlegger Marie Lexow til BOK365, etter at Wallin ble frikjent i søksmålet den svenske staten hadde anlagt mot henne for grov ærekrenkelse.

– Overraskende, ifølge vår oppfatning er det grov ærekrenkelse, sier Virtanens bistandsadvokat Frida Wallin til nyhetsbyrået TT.

Trakk den norske saken

Boken som Wallin utga på eget forlag i 2020, inneholdt detaljerte beskrivelser av det som ifølge henne var en voldtekt. Wallin er tidligere dømt for grov ærekrenkelse i tingretten etter å ha anklaget Virtanen for voldtekt i sosiale medier, en dom som er anket.

Den påståtte voldtekten skal ha skjedd i 2006, og Wallin politianmeldte Virtanen fem år senere. Virtanen benektet påstandene, og etterforskningen ble henlagt i 2012.

Høsten 2020 meldte Fredrik Virtanen at han også ville gå til sak mot Cissi Wallins norske forlag Memo. Én uke før saken skulle opp for tingretten i mai i fjor, gjorde Virtanen og hans norske advokat Carl Bore full retrett og trakk saken.

– En thriller

Wallin har avvist anklagene i søksmålet, men også hun sier at hun er overrasket over juryens frikjennelse.

– Jeg er veldig sjokkert, sier hun til nyhetsbyrået TT.

– De tok seg bryet med å reise tiltale med alle kostnadene som det innebærer, og med alle ærekrenkelsesdommene etter metoo i tingretten og lagmannsretten, trodde jeg at dette her bare var en fortsettelse av det, utdyper Wallin.

Også Marie Lexow, som fulgte saken ringside i Stockholm, er positivt overrasket: – Det har vært en thriller her i dag. «Alle» trodde hun ville bli felt – etter som svensk ærekrenkelseslovgivning er som den er, men juryen ville det annerledes, sier Lexow, som beskriver dommen som et sviende nederlag for Justitiekanslern.

Dommen er endelig og kan ikke ankes.