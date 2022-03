Amazon kjøper MGM

Amazon gjennomfører oppkjøp av Metro-Goldwyn-Meyer etter grønt lys fra EU.

Amazon kunngjorde torsdag at de har fullført oppkjøpet av Hollywood-studioet MGM, Metro-Goldwyn-Meyer, to dager etter at europeiske konkurransemyndigheter ga avtalen grønt lys.

Ifølge EU vil ikke oppkjøpet «betydelig redusere konkurransen» i europeiske markeder.

MGM er et av de eldste studioene i Hollywood. Amazon sa i en bloggpost torsdag at MGM har fler enn 4.000 filmtitler, 17.000 TV-episoder og priser som «vil komplementere Prime Video og Amazon Studios’ arbeid med å levere et variert utvalg av underholdning til kunder».

MGM har fortsatt et stort bibliotek, med berømte rollefigurer som Rocky, Robocop og Pink Panther. Amazon har sagt de vil bruke disse til å skape nye filmer og TV-serier.