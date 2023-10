Camino styrker laget

Tre år etter oppstart styrker Fredrikstad-forlaget teamet.

Camino Forlag så dagens lys vinteren 2020, og var fra starten drevet av grunnlegger Signe Prøis, med god hjelp fra et engasjert redaksjonsråd, oversettere, formgiver og dyktige tekstarbeidere. Nå styrkes innsatsen med Bente Teigen Gundersen som redaktør og Ann-Sofi Sigmundsdatter Emilsen på formidling og markedsføring.

Bente Teigen Gundersen er oversetter og filolog bosatt i Madrid. Hun har sittet i Caminos redaksjonsråd og går nå også inn som medeier i forlaget, i tillegg til å overta redaktøransvaret for Caminos utgivelser.

– Bente er en særdeles oppmerksom, kunnskapsrik og dyktig oversetter og litteraturkjenner, en du bare vil fortsette å samarbeide med når du først har hatt gleden av det. Erfaringen hennes som oversetter gjør henne ekstra god i arbeidet med akkurat Caminos egenart som forlag og etter tretti år i den spansktalende verden er teften hennes for det som driver litteraturen der, eksklusiv. Det er intet mindre enn en enorm glede at hun vil være med og styre Camino-skuta videre og vi har bare så vidt begynt på alle planene vi har for forlaget, sier Signe Prøis.

– Camino er i trygge hender

Ann-Sofi Sigmundsdatter Emilsen blir hentet inn for å drive med markedsføring og formidling i forlaget. Hun har jobbet frilans som redaktør, manuskonsulent og tekstforfatter siden 2008. Hun har også vært bibliotekar (Deichman, Sarpsborg bibliotek, Fredrikstad bibliotek) i mange år, med særlig ansvar for arrangementer, presse og markedsføring, og satt i arrangementskomiteen for Litteraturuka i Sarpsborg 2022.

– Ann-Sofi tok kontakt straks Camino åpnet sin bokhandel i Gamlebyen og ønsket å bidra i prosjektet. Heldigvis, for hun har vist seg å være et særdeles kreativt og allsidig og fremoverlent bokmenneske som straks ser hvilke huller som må fylles og hvilke knagger vi kan henge forlagets og bokhandelens bøker og prosjekter på. Jeg er sikker på at hun vil sørge for at bøkene våre får enda flere lesere og større boltreplass, sier Prøis.

I tillegg blir bokhandelen i Gamlebyen styrket med Linnea Berg, som både holder fortet regelmessig som ekstravakt, også er nettansvarlig for bokhandelens egen hjemmeside.

– Linnea går siste året på videregående og er en utrolig ansvarlig og selvdreven bokelsker og webviter som bare har kommet inn og fikser saken når saken må fikses. I tillegg til resten av Caminos stadig voksende nettverk av proffe, engasjerte, nytenkende folk, er Camino-prosjektet nå virkelig i trygge hender, sier Signe Prøis.