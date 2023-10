Fosse-feber: – Utsolgt på en halvtime

Nobelprisutdelingen har ført til Fosse-feber over hele det ganske land.

Etter at Jon Fosse vant nobelprisen i litteratur torsdag, har bøkene hans fått bein å gå på. Ifølge salgs- og markedssjef Anne Liv Tresselt i Samlaget, har forlaget et totalopplag på 15 000 bøker etter prisutdelingen. Nå er de utsolgt for masse bøker og ordre.

– Det er kjempemye på noen få dager! Det hadde vi ikke forventet, sier Tresselt.

Hun tror på en langvarig effekt hvor han ikke bare blir lest i ett år fremover, men i mange hundre år fremover.

– Gratulerer til alle! Kanskje det er 100 år til neste gang, sier hun.

Jon Fosse har havnet på alles lepper, og bokhandlerne har fått merke seg Nobelpriseffekten.

Fosse-feber

I Alta har bøkene blitt revet vekk fra hyllene.

– Kunder spør masse etter hans bøker. Vi har solgt en god del av det vi hadde inne, særlig av Septologien-serien. Vi hadde ikke så mye inne av ham fra før, men har sørget for å bestille inn mer!, sier Army Merethe Gaino, butikksjef ved Ark Amfi Alta.

Høvik er ikke rent ulikt:

– Her vil folk lese Fosse!, sier Hanne Bakken, butikksjef i Høvik bokhandel.

– Vi har allerede solgt en god del etter at han fikk prisen, og regner med at Fosse blir en av de vi kommer til å selge mest av utover høsten og til jul.

Silje Børresen ved Norli Litteraturhuset i Oslo, har også kjent på Fosse-bølgen.

– Bøkene ble røsket ut av butikk like etter at det ble annonsert at han vant. Nå har vi kun noen få bøker igjen, og det er mange som kommer og spør etter bøkene hans.

Bøker som lenge sto stille

Andreas Høyer ved Høyer bokhandel i Arendal har kun rester igjen i butikken.

– Vi hadde enkelte bøker som har stått veldig stille lenge, slik som Ulyzes, men den er nesten gått allerede, sier Høyer, og legger til:

– I samtale med Jon Fosse hadde vi også en stabel av, men den er nesten tom nå.

Det har heller ikke vært bare-bare å bestille påfyll på bøkene til Fosse. Mye av litteraturen har gått tom for bestilling, noe som tyder på kunder på bokjakt landet over.

Fremme ved disken har bokhandleren i Arendal Fosses forfatterskap stående fremme.

– Dette er kun restene våre, sier han.

Både i bygd og by

Den lille bokhandelen Brandu bokhandel har også kjent på Fosse-bølgen.

– Det er flere som er innom og spør, og vil ha litt av hans eldre bøker. Det er kjempemorsomt – det gjør at litteraturen spres mer, og settes mer i fokus, sier Anita Nordvik.

– Vi er en liten bokhandel, men til å være så liten som vi er, er vi veldig fornøyde. Det er artig at det også merkes på de små stedene ute på bygda! Bare i dag har vi hatt fem kunder som har tatt en bestilling, og det er mye for lille oss.

Hos dem går det mest i Fosses diktsamlinger.

Ark Storo har ikke rukket å ordne noen utstilling av bøkene til Fosse, rett og slett fordi hans mange verk forsvant så altfor fort.

– Det har definitivt vært en Nobelpriseffekt. Vi har alltid noen Fosse-bøker inne, men de ble solgt eller holdt av på «klikk og hent» ganske raskt etter kunngjøringen, sier Siri ved Ark Storo.

Ark Storo har bestilt opp mer som kommer denne uken. Siri tror på moderat økt salg helt frem til jul.

Fosse-bøker på engelsk

Også Norli på CC Vest opplevde en ganske umiddelbar effekt torsdag, og fikk kunder med en gang som etterspurte bøkene.

– Vi lagde et fint torg i front av butikken med plakater, flagg, blomster og ballonger. Vi stilte ut bøkene vi hadde på lager, og ble utsolgt i løpet av en halv time.

Siden fredag har de fått rundt 30 bestillinger av bøker. Tirsdag venter de en stor leveranse.

– Etter at Fosse og hans bøker har fått mye oppmerksomhet i media, tror vi folk forstår at dette ikke er så utilgjengelig og tung litteratur som de kanskje først trodde, sier Thale, ved Norli CC Vest.

Håpet er også å ta inn Fosse-bøker på engelsk.

– Foreløpig er de ikke tilgjengelige for bestilling, men de er nok i ferd med å trykkes opp. For kunder som ønsker norske forfattere oversatt til engelsk, vil det være en god anbefaling etter at Nobelprisen har gjort Fosse verdenskjent.

Nest mest solgt

Markedssjef for Norli melder om ville tilstander i butikkene.

– Vi har hatt et enormt salg, en helt enorm interesse. Det er mange hundre ordre som venter på å bli sendt ut, sier Caroline Heitmann.

Bare ved Norli på Universitetsgata i Oslo, er nærmere 600 bøker solgt kun timer etter at prisen ble delt ut.

– Bortsett fra Oliver Lovrenski med boken Da vi var yngre, som jo er enkeltstående, er det Jon Fosse sine bøker som selger mest her i butikken.

Heitmann melder også om et bredt salg, men aller mest selges Kvitleik og Septologien.

For nybegynnere av Fosse, anbefaler markedssjefen å starte med Det er Ales.

– Det er en flott kjærlighetshistorie, og foregår i Bjørgvin-universet, og er på 78 sider. Det er en fin vei inn i Fosses forfatterskap.