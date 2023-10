Tre opplag – før lansering

Marit Kolbys nye kokebok har allerede et opplag på 44.000 eksemplarer – og det før lansering.

– Det er jo utrolig stas. Vi ønsket oppriktig å lage en slags livbøye for hverdagskostholdet, slik disse oppskriftene har vært for oss. Vi har virkelig gått mange runder i prosessen med kokeboka for å finne ut hvor skoen trykker for folk, og da vi ble enige om å rendyrke det enkle, falt brikkene på plass. Det eventyrlige salget gir håp om at vi har lykkes, sier Marit Kolby.

I dag, 10. oktober, lanseres hennes etterlengtede oppfølger til suksessen Hva og når skal vi spise? (Frisk). Den første boken lå i topp av bestselgerlistene i ukesvis, og ble blant annet kåret til Lesernes favoritt av Bok365s lesere.

Nå har oppfølgeren, Kokeboka – Hva skal vi spise?, solgt nærmere 13.000 eksemplarer før lansering, og et tredje opplag er satt i bestilling. Det bringer det foreløpige totalopplaget til 44.000 eksemplarer – før lansering.

– Jeg tror vi har truffet en nerve ved at vår tilnærming til hverdagsmaten handler om mestring og matglede og at et kosthold som bevarer helsen ikke trenger å være en slags ligning der man skal sette inn riktig verdi for kalorier, karbohydrater, proteiner, fiber, salt, sukker og fett. Min oppfatning er også at folk er overklare for en ny (eller er den egentlig gammel?) tilnærming til maten som ivaretar både bøndene og selve matproduksjonen og våre mattradisjoner. Vi er rett og slett klare for en mer helhetlig, solidarisk og lystbetont filosofi om hva vi skal spise, sier Marit Kolby.

– Skal fungere, ikke imponere

– Jeg er ikke overrasket over hvordan salget har startet, jeg tenker at dette kommer til å være en bok du sender med barna ut i verden. En klassiker!, sier Malene Vilnes–Bakke, sjefredaktør i Frisk forlag og redaktør for boka.

Hun peker på plassen Kolby har som formidler av den råvarebaserte maten – men og at kokeboken treffer tidsånden:

– Med tanke på hvor mange som melder om hvordan den første boka og Marit har endret både livsstil og helse, har jeg gledet meg enormt til å lansere denne boka. Den er folkelig, nedpå, ujålete og står for verdier som treffer den norske folkesjela, tror jeg. Noe ekte og solid i jungelen av kostråd og pekefingre og alt som er fancy. Kokeboka er mer enn en kokebok, og treffer en søken mange har om å finne tilbake til det jordnære – og til matgleden, sier Vilnes–Bakke.

Kokeboken er skrevet i samarbeid med psykologspesialist Hanne Fisher, og skal i følge forfatterne presentere mat som skal «fungere, ikke imponere».