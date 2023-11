Ravneringene-prisen til Wandrup

Catharina Wandrup er tildelt Ravneringene-prisen for sin debut, "Søstrene Lumière". "Imponerende debut", sier prisens initiativtaker, Siri Pettersen.

Fantasydronningen Siri Pettersen ønsker å løfte fram ferske, norske fantasyforfattere. For andre gang deler hun ut Ravneringene-prisen på hele 50 000 kroner, og i år ble den tildelt Catharina Wandrups Søstrene Lumière.

– Det er rett og slett en enorm tillitserklæring å motta Ravneringene-prisen. Siri har en evne til å gjøre andre mennesker modigere, og det betyr veldig mye at hun har troen på meg. Jeg står nå på dørterskelen i mitt forfatterskap, og Siris vakre og rørende observasjoner om Søstrene Lumière gjør at jeg tør å ta skrittet videre, sier Wandrup.

«Fryktløs fantasy»

«Søstrene Lumière er fryktløs fantasy! En imponerende debut, et funklende og nyskapende eventyr for unge lesere. Historien er original, helstøpt og hjerteskjærende vakker», sier Pettersen i sin begrunnelse. Hun fortsetter:

«Det er ikke overraskende at historien ble født i lek mellom virkelige søstre, etter en tragisk sykdomshendelse i familien, for her gløder søskenkjærligheten mellom linjene. Boka er den første i en planlagt trilogi som følger tre foreldreløse tronarvinger i eksil, drevet på desperat flukt gjennom menneskenes verden. Hjemlengselen er et sug mellom sidene. Det er både gripende og ulidelig spennende. Men under eventyret ulmer et skremmende aktuelt alvor: krig, fremmedfrykt og jakten på ressurser. Catharina borer i dyp tematikk, med eleganse og selvfølgelighet. Karakterene er knallsterke, med troverdige og unike trekk.

Det globale markedet fortjener Søstrene Lumière, et eventyr jeg håper og tror vil bli det første av veldig mange. Catharina er målbevisst og har demonstrert en enorm vilje til å satse og jeg er uendelig stolt over å kunne gi hjelp på veien.»