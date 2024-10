– Alle som nomineres er vinnere

BRAGEJURYENE: Det er nå en uke til Bragepris-nominasjonene offentliggjøres. I dag hilser vi på den tredje av de fire juryene: Barne- og ungdomsbøker.

Brageprisen ble etablert i 1992. Den deles ut årlig for å hedre fremragende litterære verk, og inkluderer flere kategorier som skjønnlitteratur, barne- og ungdomslitteratur, og sakprosa.

Prisen er oppkalt etter Brage, guden for poesi i den norrøne mytologien. Brageprisen skal bidra til å løfte frem norsk litteratur og fremme leseglede. Prisens innflytelse og prestisje gjør den til en ettertraktet anerkjennelse blant forfattere og kunstnere i landet.

Det er en jury for hver av de fire Brageprisene. Alle bestående av en kritiker, en bibliotekar, en bokhandler og en formidler. Klassene i år er skjønnlitteratur, sakprosa, barne- og ungdomsbøker, samt åpen klasse som i år er sakprosa for barn og unge. Juryene nominerer fire titler i hver klasse. De nominert blir offentliggjort 30. oktober, klokken 12:00.

De nominerte bøkene vurderes deretter av et elektorat som er hemmelig, og som ikke vet om hverandre. Elektoratet stemmer fram vinnerne. Selve utdelingen finner sted på Bragekvelden, torsdag den 21. november på Vulkan Arena i Oslo.

Vinnerne mottar 75 000 kroner og en Bragestatuett laget av kunstneren Børre Larsen.

I klassen for Barne- og ungdomsbøker består juryen i år av:

Karen Frøsland Nystøyl, kritiker (juryleder) – Oslo

Harald Lindstøl, bokhandler – Risør

Hanne Øien, bibliotekar – Kjøllefjord

Janne Karin Støylen, litteraturformidler – Vassenden

Juryleder Frøsland Nystøyl er fagredaktør for litteratur og scenekunst i tidsskriftet Periskop. Hun er også teater- og litteraturkritiker, og anmelder blant annet for NRK P2 og avisen Vårt Land. I 2024 ble hun tildelt «Olav Dalgard og Henrik Rytters kritikarpris». Karen er inne i sitt tredje og følgelig siste år som jurymedlem.

– Hvor mange innmeldte titler har dere fått inn i år, Karen?

– Det kom inn i underkant av 60 titler i vår bokgruppe, det er litt over normalen, tror jeg. En bra bunke med bøker!

– Er det helst de store forlagene som melder opp titler?

Det er selvsagt flest titler fra de store forlagene, men det kommer også en del titler fra mindre og uavhengige forlag.

– Vi er flere som savner «Young Adults» titler som ofte drukner i alle barnebøkene. Har det vært noen endringer i profilen på bøkene dere får inn? Er det for eksempel flere lettleste og tegneserier?

– Savner du YA-bøker, ja? Det var interessant! Det er nemlig en snakkis i ungdomsbokmiljøet for tida, kjekt at du engasjerer deg i litteratur for denne målgruppa – som jo er verdens fineste folk. I Norge er jo ikke YA en sjanger det skrives mye i, da må du ta deg en tur innom BookTok, tror jeg. Men jeg vil ikke si at ungdomsbøker drukner i barnetitler i bunken vi har lest oss gjennom denne gangen, vi har fått inn flere sterke ungdomsromaner denne høsten. De drukner i hvert fall ikke i juryens lesning og diskusjoner, såpass kan jeg si.

Dette er mitt tredje år i juryen, og slik jeg ser det, er tilsiget av tegneserier jevnt. Det er som regel overvekt av romaner for 9-12-åringene blant de påmeldte titlene. Bildebøker er det også en del av. Men det kommer inn alt for få diktsamlinger til vurdering – hvorfor skriver ikke flere dikt for barn?

Dikt er jo så gøy!

– Har juryarbeidet forløpt friksjonsfritt?

– Heldigvis ikke friksjonsfritt. Det hadde jo vært forferdelig! Men jeg synes vi har vært en gjeng som har jobbet godt sammen – vi har lyttet til hverandre, diskutert, vært ganske så uenige – og vi har tatt oss god tid. Når vi snart har blitt enige om fire titler, er det med stolte og svulmende hjerter vi venter på at verden skal få dem presentert.

– Både Janne Karin Støylen og du har sittet i juryen siden 2022. Janne som representant for formidling og du som kritiker, men begge er jo engasjert i Periskop. Har dere i tospann dominert juryarbeidet?

– Haha! Det stemmer at jeg er fagredaktør for litteratur i Periskop. Men Janne Karin har bare skrevet en artikkel for tidsskriftet til nå, og det var i 2019, en reportasje fra Bokmessen i Frankfurt – lenge før noen av oss fikk tilbud om å gå inn i Bragejuryen. Vi er begge teaterkritikere også, og møtes når vi er på samme premiere i Førde, som skjer toppen to ganger årlig. Så nei, ingen sammenrotting der. Dessuten kan jeg røpe at vi slett ikke alltid er enige, Janne Karin og jeg. Heldigvis. Så: Nei. Periskop har ikke dominert juryarbeidet. Det har vært lagarbeid av fineste sort, vil jeg tørre å påstå.

For øvrig er Janne Karin et hardtarbeidende jurymedlem. Under ett av møtene i juryen i fjor ble hun kraftig forsinket grunnet en kalvefødsel (Janne Karin driver en gård blant alt det andre hun gjør). Da hun endelig dukket opp i møtet, kom hun rett til jurydiskusjonen fra forløsningen av den helt vidunderlige kalven Brage.

– «Sakprosa for barn og unge» er i år åpen klasse for Brageprisen. Har dette gjort det vanskelig å avgrense tittel utvalget for dere?

– Litt, faktisk. Men det handler mest om hvilken klasse titlene er påmeldte i. For eksempel når det er snakk om tegneserier som bygger på faktiske personers liv og levnet – er de da biografier eller fiksjon? Dette har vi måttet diskutere noen ganger.

– Du har nå vært med i tre år. Vil du savne juryoppgaven?

– Absolutt. Selv om det tetter seg vanvittig til mot slutten, det er alltid veldig mange påmeldte titler til siste fristen, så da blir det lesing dag og natt: mens jeg spiser, når jeg går, mens jeg lager mat og mens jeg klapper katten. Og det er litt heftig når alle de innsendte manusene er på pdf og du for eksempel ikke har giddet å skaffe deg databriller ennå. De pdf-ene kommer jeg ikke til å savne.

Men det har vært så fint å se hvor mye god litteratur som skrives for barn og unge, og jeg føler meg heldig som får denne oversikten over hva som finnes – og får muligheten til å oppdage nye forfatterskap. Jeg er spesielt glad for at vi i juryen ikke utnevner en vinner, men at de fire nominerte alle er vinnere fra vår side. Om få dager sitter jo elektorene og leser til øyet blir stort og vått – jeg er superspent på hva de lander på!

– Skal du delta på selve utdelingen?

– Det skal jeg. Det blir jo siste kveld med gjengen! Og så skal alle de som ikke vinner prisen i vår kategori få en stor klem av meg – hvis de tør. Det er vel ikke så gøy å være den som ikke vinner. Samtidig: man taper jo ikke Brageprisen. Man har vunnet kampen om en nominasjon, og det er skikkelig, skikkelig vanskelig!