Klart for sakprosafestivalen

For 12. gang inviterer Norsk sakprosafestival til å feire og lære fra den beste norske og oversatte sakprosaen gjennom et rikt og variert program.

– Sjelden har det vært tydeligere at vi trenger den gjennomarbeidede, velskrevne, faktasjekkede og redaktørstyrte informasjonen som sakprosaen tilbyr! Vi lever i en tid der en oransje mann med et vilkårlig forhold til fakta nok en gang kan bli president i USA, der kunstig intelligens får stå for faktasjekken til skoleungdom og der stormakter går til krig med myter og religion som begrunnelse, sier festivalsjefer Daniel Røkholt og Åshild Lappegård Lahn.

Både ideologi i krigføring og KI figurerer på årets program, sammen med temaer som naturkrise og flyktningspørsmål.

Tjuvstarter på fredag

Allerede fredag kveld tjuvstarter programmet med en kulinarisk historiereise fredag 25. oktober, når forfatterne Erika Fatland og Andreas Liebe Delsett sammen med Kafe Oslo inviterer til en spesialmeny basert på Portugals kolonihistorie, servert med rikelige mengder fakta og anekdoter underveis.

Lørdag 26. oktober er hoved-festivaldagen, med 19 arrangementer og 38 forfattere og oversettere i sving på Litteraturhusets scener. Det blir foredrag, appeller, samtaler og til og med battle der publikum kan stemme!

Blant forfatterne du kan møte er britiske James Rebanks, Erika Fatland, Anne Sverdrup-Thygeson, Abid Raja og Morten Strøksnes. Festivalen åpner med en fersk sakprosaforestilling signert forfatter Brynjulf Jung Tjønn og musiker Kevin Vadsten.

Seks dager til ende

Årets festival strekker seg over seks dager, og fortsetter fjorårets satsning på formidling av sakprosa til barn og unge, både gjennom forfatterbesøk for påmeldte skoleklasser og en åpen familiedag med barneprogram søndag 27. oktober. Her kan barna blant annet lære om kråka, om vikingtiden, tolke runer og tegne en skog.

– Barn er nysgjerrige og kunnskapstørste, og den gjennomarbeidede sakprosaen er en viktig motvekt til de mange korte og ukritiske tekstene de møter i hverdagen. Vi vil inspirere barna til leseglede og vekke faglig engasjement sammen med et knippe dyktige forfattere og formidlere, sier Røkholt og Lappegård Lahn.

Se hele programmet her!