Hvorfor vi trenger bøker som «Jenter»

DEBATT: Foreningen !les har mottatt mye kritikk de siste ukene, for et utdrag i Bokslukerantologien som viser to jenter som kysser.

I en tid hvor mangfold og åpenhet er under press, er det viktigere enn noen gang å fremme litteratur som utfordrer normer og åpner opp for nye perspektiver. Boken «Jenter» av Cathrine Sandmæl er en slik bok, og et utdrag er trykket i Bokslukerantologien 24/25. I utdraget er det to jenter som kysser og snakker om skeive tegneserier fra Japan. Enkelte foresatte, og noen lærere, mener at slike temaer ikke hører hjemme i barnelitteratur, og både forfatteren og Foreningen !les har mottatt kritikk de siste ukene.

Tabuer i barnelitteratur

Historisk sett har barnelitteratur ofte unngått kontroversielle temaer som seksualitet, kjønnsroller og kjønnsidentitet. Å bryte disse tabuene bidrar til å åpne opp for viktige

samtaler og fremme forståelse blant unge lesere. Vi i Foreningen !les ønsker at Bokslukerprisen skal bidra til dette gjennom at lærere og elever får arbeide med mangfoldige tekster om vanskelige eller utfordrende temaer.

Det er selvsagt viktig å balansere sensitivitet med ærlighet for å skape en trygg og læringsrik opplevelse. Kunst og litteratur bidrar stadig til å bryte tabuer. Ett annet eksempel fra barnelitteraturen er «Brødrene Løvehjerte» av Astrid Lindgren, som tok opp temaer som død og sorg på en måte som er tilgjengelig for barn. Den utfordret dermed tradisjonelle grenser for hva som ble sett som passende i barnelitteratur.

Bannlyste bøker og ytringsfrihet

Gjennom historien har mange bøker som utfordrer samfunnets normer og verdier, blitt bannlyst på grunn av deres innhold. Eksempler inkluderer klassikere som «To Kill a Mockingbird» av Harper Lee og «1984» av George Orwell. Disse bøkene har blitt bannlyst for å ta opp temaer som rasisme, totalitarisme og frihet.

Å sensurere eller unngå å formidle bøker som «Jenter» er en moderne parallell til denne praksisen, og det reiser viktige spørsmål om ytringsfrihet og retten til å lese. I USA har det vært en økning i forsøk på å bannlyse bøker, spesielt de som omhandler LHBTQ-temaer og kjønnsidentitet. Bøker som «Gender Queer» av Maia Kobabe og «The Hate U Give» av Angie Thomas har møtt sterk motstand. Dette viser hvordan litteratur som utfordrer etablerte normer ofte blir møtt med sensur.

Bred og mangfoldig litteraturformidling

Foreningen !les etterstreber å formidle bred og mangfoldig litteratur til barn, unge og voksne i hele landet. Boken «Jenter» er en bok som formidler viktige temaer om identitet, kjærlighet, mangfold, utenforskap og samhold. Den er av høy kunstnerisk og litterær kvalitet, og som tegneserie vil den fenge mange unge lesere. Den er dessuten utgitt for målgruppen 9-12 av Egmont Forlag. Dette er noen av årsakene til at den er inkludert i årets Bokslukerantologi. Antologien er valgt ut i samarbeid med hundrevis av leseelever og flere lærere fra ulike deler av landet.

Leseklassene hjelper Foreningen! les med å velge ut titler til antologien hvert eneste år. Vi oppfordrer foreldre og lærere til å ta det som en invitasjon til å snakke om blant annet relasjoner og identitet. Å benytte seg av god litteratur som er tilpasset en spesifikk målgruppe er et godt utgangspunkt for en trygg litterær samtale om disse emnene.

Ytringsfrihet?

Ytringsfrihet er en grunnleggende rettighet som også gjelder for barnelitteratur. Å ekskludere bøker som «Jenter» fra barnas leselister, er å frata dem muligheten til å utforske og forstå ulike aspekter av menneskelig erfaring.

Mangfold i litteraturen bidrar til å skape empati og forståelse, og det er avgjørende for å bygge et inkluderende samfunn. Når vi samtaler om bøker som «Jenter» gir vi barna verktøyene de trenger for å navigere en kompleks verden. La oss derfor stå sammen for ytringsfrihet og mangfold i litteraturen, og fortsette å fremme bøker som utfordrer og inspirerer.

CHRISTIAN GOVEIA JACOBSEN

Prosjektleder for Bokslukerprisen i Foreningen !les