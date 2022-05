Ung sakprosa blir Brage-kategori

Sakprosa for barn og unge blir «Åpen klasse» i Brageprisen de tre neste årene.

Kategorien «Åpen klasse» rullerer og blir bestemt av Brageprisens styre fra år til år. Men nå stopper vandringen i noen år: Bragreprisens styre har vedtatt at sakprosa for barn og unge skal være Åpen klasse-kategorien de neste tre årene – som et prøveprosjekt.

– Man kan melde på bøker til voksne i kategoriene skjønnlitteratur og sakprosa, så nå vil vi prøve det samme for barn og unge, sier daglig leder i Brageprisen Siri Ekestad Bauge.

– Ligger det an til at dette kan bli en permanent løsning?

– Det kan tenkes, men styret vil ta opp dette når prøveperioden er over, sier Bauge.

Kan bidra til løft?

Sakprosa for barn og unge var også åpen klasse i 2021, og Bragepris-styret understreker at dette er en viktig sjanger som fortjener oppmerksomhet. Lesing blant barn og unge er nedadgående, og i dagens kunnskaps- og debattklima er det viktigere enn noen gang å gi barn og unge god, kritisk sakprosa på alle alderstrinn.

– Det er et samfunnsansvar å stimulere til mer lesing blant barn og unge, og med dette håper vi å bidra til et løft for sjangeren, sier styreleder i Brageprisen Sverre Henmo.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) er glade for Bragestyret sin avgjørelse og generalsekretær Arne Vestbø uttaler:

– Alt som kan bidra til at flere skriver og leser sakprosa for barn og unge, er positivt. Vi er derfor veldig glade for dette prøveprosjektet.

«Same prosedure …»

Brageprisen har, siden den første gang ble delt ut i 1992, etablert seg som en av Norges viktigste litterære priser. Prisen deles ut av Stiftelsen Den norske Bokprisen og har som formål å hedre gode norske forfatterskap, samt skape interesse for norsk litteratur.

Brageprisen 2022 er åpen for påmelding og opererer som vanlig med tre frister i juni, august og september. For mer informasjon se www.brageprisen.no

Også ellers blir mye å kjenne igjen ved årets opplegg, kan Siri Ekestad Bauge berette:

– Det blir “business as usual” i år med prisutdeling på Dansens hus torsdag 24. november!