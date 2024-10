– Det er et veldig høyt nivå

BRAGEJURYENE: Vi er midt i Bokhøsten, dermed stunder det også mot Brageprisen. I dag titter vi innom juryen for den skjønnlitterære prisen.

Brageprisen ble etablert i 1992. Den deles ut årlig for å hedre fremragende litterære verk, og inkluderer flere kategorier som skjønnlitteratur, barne- og ungdomslitteratur, og sakprosa.

Prisen er oppkalt etter Brage, guden for poesi i den norrøne mytologien. Brageprisen skal bidra til å løfte frem norsk litteratur og fremme leseglede. Prisens innflytelse og prestisje gjør den til en ettertraktet anerkjennelse blant forfattere og kunstnere i landet.

Det er en jury for hver av de fire Brageprisene. Klassene i år er skjønnlitteratur, sakprosa, barne- og ungdomsbøker, samt sakprosa for barn og unge. Juryene nominerer fire titler i hver klasse. De nominert blir offentliggjort 30. oktober, klokken 12:00.

De nominerte bøkene vurderes deretter av et elektorat som er hemmelig, og som ikke vet om hverandre. Elektoratet stemmer fram vinnerne. Selve utdelingen finner sted på Bragekvelden, torsdag den 21. november på Vulkan Arena.

Vinnerne mottar 75 000 kroner og en Bragestatuett laget av kunstneren Børre Larsen.

I klassen for skjønnlitteratur består juryen i år av:

Halvor Heldal, bokhandler (juryleder) – Bø i Telemark

Joanna Pacula, bibliotekar – Bergen

Mari Grydeland, kritiker – Oslo

Marit Gunhild Sara, litteraturformidler – Karasjok

– Hallo der, Halvor Heldal bokansvarlig hos Norli Akademisk Telemark, og leder at juryen for skjønnlitteratur. Er det hektiske dager?

– Det er det. Dette er mitt tredje og siste år som jurymedlem. Det er tre innslipp av påmeldte bøker; i midten av juli, august og september. I tillegg kan vi i juryen helt på tampen slippe til titler vi savner. Minimum to jurymedlemmer må lese hver av de påmeldte bøkene. Er det uenighet mellom de to, leses titlene av alle i juryen. Vi ender så opp med en kortliste og en langliste. Til å begynne med virker vi ha godt om tid, men nå nærmer vi oss offentliggjøring og da blir det alltid hektisk.

– Hvorfor gir du deg som jurymedlem?

– Reglene er slik. Man får bare sitte i maksimum tre år. Dette for å sikre utlufting og friske øyne.

– Hvordan opplever du juryarbeidet?

– Som svært givende. Alle jurygruppene har medlemmer fra ulike deler av bokbransjen; en kritiker, en bibliotekar, en litteraturformidler og en bokhandler. Dette sikrer et godt mangfold og mange givende utvekslinger. Vi møtes sjelden fysisk, men vi har ofte kontakt via Teams-konferanser.

– Hvordan er årets tilsig?

– Det er et veldig høyt nivå på de omtrent 60 titlene vi har fått inn i år. Erfaringsmessig danner vi oss naturlig en liste over ti-på-topp, men det er veldig god spredning og bredde på titlene i år. Det er mest romaner, men alle sjangere er representert. Jeg er dypt imponert over kvaliteten i alle ledd av Bok-Norge.

– Vil du savne juryarbeidet?

– Det vil jeg virkelig gjøre. Det er mye jobb, men det har vært et givende og inspirerende privilegium å få aksle juryrollen. Vi blir tilgodesett med et lite honorar for arbeidet, men en gjør ikke dette for pengene!

– Blir dere forsøkt påvirket – eller utsatt for innsalg fra forlag og forfattere?

– hehe … Nei, det har vi heldigvis aldri opplevd.

