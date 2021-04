Bologna med corona-konferanse

Hva er effekten av pandemien for internasjonal bokbransje? Det er tema for innledningen av årets Bologna-bokmesse.

Sammen med den internasjonale forleggerforeningen IPA skal Bologna-messen arrangere en heldagskonferanse om effekten av pandemien. Konferansen blir digital og markerer starten på årets barnebokmesse, som er utsatt til 14. juni og vil bli arrangert over fire dager.

Konferansen får tittelen «Forging Forward: The Pandemic – An Interruption or an Opportunity to Rethink?»

Samarbeidspartnerne, altså Bologna-messen og IPA, uttrykker i en pressemelding håp om at diskusjonspunktene vil kunne inspirere og gi praktiske kunnskap som kan være nyttig for fremtiden.

(Foto: Bologna Book Fair)