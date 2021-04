Grafisk løft for klima

Kilo-kompensasjon skal støtte truet regnskog: Grafkom lanserer «Carbon Balanced Paper» i samtlige nordiske land.

– Miljø og klima blir bare viktigere og viktigere i samfunnet. Skal man være med og kjempe om fremtidens kunder, så må man ta miljø og klima på alvor. Med Carbon Balanced Paper gir vi samtlige aktører i verdikjeden muligheten til å CO2-kompensere for sine trykksaker, sier Magnus Thorkildsen, partner i det grafiske nettverket Grafkom.

Enkel ordning

Grafkom er et løst sammensatt nettverk av grafiske bedrifter, hovedsakelig trykkerier. De har medlemmer fra hele Norden, med tyngdepunkt i Sverige. Gjennom konferanser og nyhetsbrev favner Grafkom over 99 prosent av trykkerivirksomhetene i Norden og Baltikum.

– Mange medlemmer er opptatt av miljøet, og har utfordret oss på å finne en ordning innenfor dette feltet. Derfor introduserer vi Carbon Balanced Paper, som er en enkel måte å CO2-kompensere for utslipp knyttet til papirbaserte produkter, og kan benyttes av alle fra papirleverandører til trykkerier og trykksakskjøpere. Alt du trenger å gjøre er å registrere den totale papirvekten. Dermed er dette en ordning som passer alle aktører i verdikjeden – store som små, sier Thorkildsen til BOK365.

Støttes av tungvektere

I praksis betaler bedriftene en volumbasert pris, som varierer fra 100 til 200 kroner pr tonn papir. Selve kompensasjonsdelen leveres av World Land Trust og bygger på kjøp av truet regnskog i Vietnam.

– Samarbeidet med World Land Trust føles veldig bra, særlig fordi dette er en bunnsolid aktør som har vært med lenge og støttes av tungvektere som Sir David Attenborough. Ved å kjøpe opp truet regnskog sørger man for at lagret karbon forblir lagret i skogen og ikke slippes ut i atmosfæren. Og man er samtidig med på å redde en rekke truede arter. Økt miljøfokus er avgjørende for grafisk bransje, og nå finnes det et enkelt verktøy som alle kan benytte. Vårt mål er å få om bord noen miljøbevisste aktører og bedrifter som ønsker å gå foran, sier Thorkildsen og legger til at hvem som helst kan benytte ordningen – også forlag og forfattere.

Carbon Balanced Paper har eksistert i mange år i Storbritannia, og lanseres nå i Nord-Amerika og Norden. Ordningen er spesialtilpasset alle som er involvert i produksjon av papirprodukter, inkludert papirbasert emballasje. I tillegg til å kompensere for papiret, kan man også kompensere for bedriftens totale utslipp – Carbon Balanced Company.