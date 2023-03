Bokloven er her!

12 måneders fastpris, avanseregulering og skroting av 12,5-prosenten. Slik blir den nye bokloven.

Så var dagen endelig her, den kanskje viktigste i litteratur-Norge det siste tiåret. Bokloven er endelig på plass. Det har vært et langt og strevsomt svangerskap, men endelig kom forløsningen.

– Jeg er veldig fornøyd. Dette er stort for meg å få lov å endelig legge frem denne bokloven. Og som litteraturelsker oppleves dette utrolig viktig, sier kulturminister Anette Trettebergstuen til Bok365. Hun inviterte fredag flere foreningsledere til kaffe og kaker for å feire at bokloven nå var et faktum.

– Hva har vært det mest krevende i arbeidet?

– Det å skulle finne gode måter å regulere noe som ikke er blitt regulert før, som lydbøker. Det å finne nye løsninger. Så har det vært en ulike meninger i ulike deler av bokbransjen, men jeg tror vi har landet på noe som ivaretar målet.

Det var lenge diskusjoner om hvorvidt det skulle bli 12 eller 18 måneders fastprisperiode. Det landet på førstnevnte.

– Vi kjørte en åpen prosess fram mot høring, hvor vi fikk innspill fra alle hold. Så det at vi landet 12 måneder handler rett og slett om at vi lyttet til bransjens tilbakemeldinger.

12,5 forsvinner

Allerede onsdag kveld kunne vi lese i Aftenposten at det kom til å bli 12 måneders fastpris og at pensum for høyere utdanning ville omfattes i den nye bokloven. Men fremdeles var det mye som var uvisst, frem til bokloven skulle fremlegges i statsråd fredag.

I dag er fasiten her. Og ett element det er knyttet mye spenning til, er hvorvidt 12,5-prosenten forsvinner. Det gjør den altså.

«Så lenge alle store aktører konsekvent anvender sluttkunderabatt, fungerer den ikke som insentiv til innovasjon eller etablering av nye forretningsmodeller, men bidrar tvert om til å sementere dagens markedssituasjon. På denne bakgrunnen foreslår departementet å ikke videreføre muligheten til å gå inntil 12,5 prosent rabatt til sluttkunde på den utsalgsprisen som utgiveren har satt i fastprisperioden», står det i lovforslaget.

Blir avanseregulering

Og så blir det avanseregulering. I paragraf 12 i lovforslaget står det:

«For papirbøker med fastpris etter §5 skal det være en maksimalsats og en minimumssats for innkjøpsrabatt fra utgiver til forhandler. Departementet gir forskrift om størrelsen på disse satsene»

Lydbok-regulering

Loven er blant de første i Europa til å regulere lydbokmarkedet. Bokloven skal gjøre det enklere å få tilgang til de nyeste lydbøkene i fastprisperioden, ved at strømmetjenester også skal tilby lydbøker i eksemplarsalg. Dette tilbudet vil være et supplement til det eksisterende abonnementstilbudet for strømming av bøker.

– Bokloven gjør det enklere å kjøpe alle lydbøker som er til salgs i Norge, uavhengig av hvilken strømmetjeneste eller annen digital tjeneste man velger å bruke, sier kultur- og likestillingsministeren.