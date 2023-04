Det var den dagen, ja

Kagge inn på Nasjonalgalleriet? Nei, det blir ikke virkelighet – i hvert fall ikke i denne omgang.

Lørdag kunne Bok365 melde om at makten i forlags-Norge ville bli enda mer konsentrert – bokstavelig talt: Kagge forlag er på vei inn i Nasjonalgalleriet fra årsskiftet. Dermed ville alle de største forlagshusene og bokhandelkjedene være samlet på noen få kvartaler i Oslo sentrum.

Ja, og ikke nok med det: Kagge ønsket også å kopiere en av eierselskapet JP Politikens suksesshistorier: en stor bokhandel i eget bygg. Boghallen ved Rådhusplassen har som kjent vært et kjent og kjært innslag i bybildet for københavnerne gjennom over hundre år.

– Det er en drømmeløsning for alle involverte: For oss, for Nasjonalgalleriet og Nasjonalmuseet, og ikke minst for byens befolkning, fastslo Tuva Ørbeck Sørheim, forlagssjef i Kagge.

Så var det altså ikke en hvilken som helst lørdag – det var 1. april, som også noen av våre lesere hadde fått med seg. Aprilspøk, med andre ord.

Nasjonalgalleriets videre fremtid er dermed fortsatt uviss.