Bok om krigen vant Uprisen 2023

Unge lesere i ungdomsskolen har kåret "Heiloen" (Omnipax) av Marte Mittet til vinner av Uprisen – årets ungdomsbok 2023.

– Jeg må få takke juryklassene som har nominert meg og storjuryen som har valgt meg. Og alle som har lest og skrevet anmeldelser på uprisen.no. Det har vært fantastisk å lese! Tusen, tusen takk, sa vinneren fra scenen.

Mittet mottok i dag prisen under et arrangement i Maihaugsalen på Lillehammer i forbindelse med Norsk Litteraturfestival.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«Vi likte at boka var basert på noe ekte. Den var lærerik, uten at du er bevisst på at du lærer noe. Den tar opp flere dilemmaer som fikk oss til å stoppe opp og tenke gjennom det vi hadde lest. Vinnerboka tar for seg et stort tema, men forfatteren klarer å gjøre det nært, og fletter på en fin måte fakta inn i historien. Dette er et tema som er viktig at vi leser om, snakker om og lærer om.»

De nominerte var:

Blått blod. Halve kongeriket 5 av Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaug, Aschehoug 2022

Lik meg – første gang av Anne Wisløff, Cappelen Damm 2022

Høyt press av Jan Tore Noreng, Gyldendal 2022

Heiloen av Marte Mittet, Omnipax 2022

Splintra av Hilde Myklebust, Samlaget 2022

Juryklassene var:

Vestfold og Telemark: Skagerak International School

Trøndelag: Frosta barne- og ungdomsskole

Oslo: Ris skole

Viken: Kråkstad ungdomsskole

Agder: Møvig skole

Troms og Finnmark: Langnes skole

Nordland: Beiarn barne- og ungdomsskole

Vestland: Lægreid skule

Møre og Romsdal: Stordal skule

Innlandet: Vardal ungdomsskole

Rogaland: Lagård ungdomsskole