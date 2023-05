Disse vant Ordknappen 2023

Ordknappen 2023 ble i går delt ut på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer.

– Et universelt utformet samfunn handler om at alle skal kunne leve fullverdige liv, uavhengig av funksjonsnivå. Dette gjelder i høyeste grad også muligheten til litterære opplevelser. Å vekke leselysten i et barn, kan gi glede gjennom hele livet. Lesing i seg selv kan gi gode opplevelser og er også avgjørende for at vi skal kunne tilegne oss kunnskap, uttrykke oss, delta i samfunnet og utvikle kritisk sans. Lesing er en grunnleggende ferdighet som er avgjørende for at demokratiet vårt skal fungere, sa medlem i Familie- og kulturkomiteen for SV, Kathy Lie, da hun åpnet utdelingen av Ordknappen.

– Vi er stolte av og glade for å samarbeide tett med noen av de beste forfatterne, illustratørene og tegneserieskaperne vi har i landet, sa daglig leder i Leser søker bok, Monica Helvig, da hun ønsket velkommen til Ordknappen onsdag kveld. – Med Ordknappen ønsker vi å hedre de som på utmerket vis har vist hvordan bøker kan utvikles for å nå alle, også de som leser i motvind.

Boksøkprisen og Bransjeprisen

Ordknappen er Leser søker bok sin egen pris og deles ut til forfattere, illustratører, oversettere og tegneserieskapere som har samarbeidet med foreningen for første gang.

For et par år siden utvidet foreningen Ordknappen med to nye priser; Boksøkprisen og Bransjeprisen. Boksøkprisen deles ut til en som i løpet av fjoråret har utgitt en bok som treffer ulike typer lesere, uten støtte eller i samarbeid med Leser søker bok. Bransjeprisen deles ut til en i litteraturbransjen som har vist et ekstra engasjement for å gjøre bøker tilgjengelig for alle.

I år mottok Arne Svingen Boksøkprisen for sin ungdomsroman, I natt er vi usynlige. Bransjeprisen gikk til Magikon forlag og Svein Størksen for i en årrekke å ha investert tid, kompetanse og ressurser for at det skapes og utgis inkluderende visuell litteratur av høy kvalitet.

Mottakerne av Ordknappen

Her er mottakerne av Ordknappen 2023, med juryens begrunnelser.

Trude Tjensvold: Raud Volvo (Samlaget)

Det er ekte liv vi les om her, ei jente som trør litt feil og som også opplever det verste sjølv. Lesaren blir fort sitjande å tenka vidare på denne boka. Og det gjer ho sterk. «Raud Volvo» er tidvis vart og tidvis brutalt fortalt når Jenny sine erfaringar skildrast. Teksten har noko likeframt og enkelt ved seg, men er samstundes poetisk, og tek lesaren tett på Jenny si tankeverd. Illustrasjonane har ein lett, var strek og eit kresent, elegant fargeutval. Med små endringar skapar Tjensvold nyansar i illustrasjonane som løftar fram laga i ei historie som fortel om grensesetjing, gråsoner og lengt etter nye erfaringar.

Fatemeh Ekhtesari: Hun er ikke kvinne (Aschehoug)

I den rebelske og lekne diktsamlingen Hun er ikke kvinne møter leseren to språk samtidig, persisk fra høyre, norsk fra venstre. Vi kastes inn i rytmiske, overraskende bilder, der energi og oppfinnsomhet maner fram et dypt underliggende alvor. Boka tar ikke bare oppgjør med stereotypiske og undertrykkende kjønnsstereotypier, men stiller spørsmål ved hvem vi egentlig er som mennesker, og hvor frie vi kan være.

Hanna Nyborg Støstad: Eventyrlige dyr (Cappelen Damm)

Eksotiske og rare dyr er en vinner hos både barn og voksne, og denne boka leverer virkelig … Teksten er en blanding av biologiske forklaringer og episke skildringer av dyrene som er med. Dette skaper en spennende tekst med stort lesedriv som vekker leserens nysgjerrighet.

Simon Dahle Nyhus: For illustrasjonene i Eventyrlige dyr (Cappelen Damm)

Simon Dahle Nyhus sine realistiske illustrasjoner tar oss tett på dyr vi knapt har sett før – det er som om vi har dem foran oss! De store illustrasjonene vekker nysgjerrighet og inviterer leseren inn i det mangeartede dyrelivet verden har å by på. Illustrasjonene er nedtonet og elegant i sin palett, men samtidig vakre, rørende og tidvis humoristiske.

Iryna Sabor: For oversettelse av Ryddetid (Cappelen Damm)

Sabor har oversatt Camilla Kuhns bildebok, Ryddetid, til ukrainsk. Ryddetid er en godt komponert fortelling som sier mye på liten plass. Hvert ord må veies nøye. Med sin oversettelse har Sabor klart å fange både humoren og alvoret i boka, slik at ukrainske barn, ungdom og voksne som kommer til Norge kan få en litt mildere inngang til norsk språk og kultur.

Arne Svingen – BOKSØKPRISEN – For I natt er vi usynlige (Gyldendal)

Arne Svingen åpner dører inn til litteraturen for mange barn og unge gjennom sine spennende, tilgjengelige og underholdende bøker … Bøker som I natt er vi usynlige er gull verdt. Å bli dratt inn i en handling slik man blir i denne boka, er magisk. Det skaper en lengsel etter å lese mer. Slik blir man glad i litteratur, slik erobrer man nye ferdigheter.

Magikon forlag – BRANSJEPRISEN

For i en årrekke å ha investert sin tid, kompetanse og ressurser for at det skapes og utgis inkluderende visuell litteratur av høy kvalitet.

Med sin særskilte kompetanse på samspill mellom ord og bilde, ser forlaget kunstneriske muligheter i å utvikle inkluderende litteratur. Dette har resultert i en rekke vakre bøker av høy litterær kvalitet. Utgivelsene treffer allmennmarkedet godt, samtidig som de inkluderer lesere med til dels tunge leseutfordringer.