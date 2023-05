Han er den nye ARK-sjefen

Så er den midlertidige løsningen blitt permanent: Nå vil ARK-sjef Stein Ove Gudmundsrud løfte frem boken i alle kanaler.

Stein Ove Gudmundsrud har allerede fungert i fire måneder som konstituert administrerende direktør i ARK, etter mange år som kjededriftssjef, og totalt 18 års erfaring fra landets største bokhandelkjede. Nå er det klart at toppsjef-jobben blir hans på permanent basis.

Ambisjoner er slett ikke mangelvare hos den nye ARK-sjefen: Gudmundsrud vil løfte frem boken i alle kanaler. Kjeden skal bli best på digitalt innhold og netthandel, og gi boken et ytterligere løft i bokhandelen.

– Kåret til bransjens beste

– Vi har allerede et landsdekkende butikknettverk, har akkurat lansert en flunkende ny og brukervennlig netthandel og vi har nettopp blitt kåret til bransjens beste og en av Norges beste kjeder i Norsk kundebarometer. Nå skal vi løfte oss enda et hakk på det digitale området, slik at kundene våre vil oppleve å få også de beste tjenestene og det største digitale utvalget hos oss, sier Gudmundsrud.

Den nye ARK-sjefen lover at kundene vil merke at det kommer til å skje mye nytt og spennende i bokhandelkjedenes digitale kanaler i tiden som kommer.

Møter bok først i butikk

Til tross for at mye av veksten i bokbransjen nå kommer fra digitale kanaler, har Gudmundsrud også tro på papirbokens fremtid og betydningen av den viktige jobben bokhandler over hele landet kan gjøre for å bidra til økt leselyst.

– Boken skal løftes enda tydeligere frem i våre butikker landet over. ARK har og skal fortsette å ha et bredt utvalg av andre etterspurte varer i butikkene våre også, som spill og leker. Men når du kommer inn til oss for å handle før sommeren, skal det være sommerens aller beste lesestoff som er det første synet som møter deg i butikkene, sier Gudmundsrud.

– Et stort hjerte

Konsernsjef John Tørres Thuv i Gyldendal er svært fornøyd med at Gudmundsrud fra 25. mai overtar sjefsstillingen i ARK på permanent basis.

– Vi ser både utfordringer og muligheter for ARK i årene fremover, og jeg er overbevist om at Stein Ove er den riktige til å lede det videre arbeidet. Han har et stort hjerte for og kunnskap om ARK og bransjen vår etter 18 år i selskapet, sier Thuv.