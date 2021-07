Blomster til Unni Lindell

DAGENS SOMMERGJEST: Victoria Dalsberget er blant årets mest omtalte debutanter. Diktsamlingen «du er nok» (Vigmostad&Bjørke) har da også ligget helt i toppen av lyrikklista i hele vår.

Med nære 50 000 Instagram-følgere har Victoria Dalsberget (f. 1996) opparbeidet seg en trofast leserkrets. Hun har i flere år drevet instagramkontoen enkel_poesi, og debuterer tidlig i vår med diktsamlingen Du er nok.

Dalsberget bor på Austmarka, hun jobber ved en barneskole i Kongsvinger og er videreutdannet innenfor spesialpedagogikk og psykisk helse hos barn.

Debutsamlingen har hun selv karakterisert slik:

– Samlingen består av rundt 80 dikt som på ulike måter formidler at leseren er god nok, sterk nok, fin nok og flink nok. Tekstene handler på ulike måter om selvtillit, selvfølelse og forholdet man har til seg selv.

– Hvor tilbringer du ferien, Victoria?

Ferien tilbringes hjemme på Finnskogen. Dagene består av døsige timer med lesing, skriving, venner, familie og hunden, mens jeg er usikker på om det er onsdag eller torsdag eller om klokka er ett eller tre.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

En perfekt julimåned inneholder vanligvis minst én camping- eller hyttetur til Värmland. Jeg er oppvokst like ved svenskegrensa, og har hatt et nært forhold til Sverige hele livet. I år utgår naturligvis dette, og som i fjor blir det nok hyttetur i Norge isteden.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

Den beste boka jeg har lest i år heter Beistet og Bettina og er skrevet av Jack Meggitt-Phillips. Jeg underviser norsk i grunnskolen, og leser helst barnelitteratur hjemme også. Jeg er overrasket over det gode portrettet av barnehjemsjenta Bettina, og vennskapet hun utvikler med Ebenezer, en over 500 år gammel mann som holder seg i live ved hjelp av ungdomseliksir. Boka har massevis av makaber humor, latter og eksepsjonelle handlinger som minner meg om hvordan det er å være barn.

Øverst i feriebunken troner Klara og Solen av Kabul Igishuro og Hummerens skall av Caroline Albertine Minor. Jeg skal selvfølgelig også igjennom Oktobersong av Øystein Hauge.

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

Boken om mitt liv ville neppe vært noen salgssuksess, da jeg lever et ganske gjennomsnittlig liv som nok er ganske uinteressant for andre gjennomsnittsfolk. Det kunne vært fornuftig å bruke navnet mitt som tittel, men for å trekke en tråd tilbake til barndommen og den store fascinasjonen jeg hadde, og fortsatt har, for en av Lindgrens mest kjente karakterer, kunne man ha kalt den «Jenta som ville være Pippi.»

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

Jeg må ærlig innrømme at jeg tidvis kan ha et litt uklart skille mellom jobb og fritid, fordi mye av mitt virke er på sosiale medier. Telefonen har man jo med seg hele tiden, men jeg forsøker å begrense mail/varsler og annen digital aktivitet i visse perioder. Spesielt nå som jeg ikke har sett andre «live» på så lenge. Det fungerer godt for meg.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

Grillmat er uten tvil den beste sommermaten. Men jeg er også glad i reker, loff, dill, majones og hele den smørja sammen med gode venninner. Får jeg et glass kald cola i tillegg er måltidet fullkomment. Jeg er egentlig ikke så kresen i matveien, så lenge det er is til dessert.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

Hvis jeg først hadde fått sjansen skulle jeg kjørt et skikkelig 4-stjerners middag-opplegg. Da ville jeg ha invitert en stjernetrio bestående av George R.R Martin – forfatteren bak Game of Thrones, tidligere Microsoft-leder Melinda Gates og Michelle Obama.

– Ditt beste ferieminne?

Den fineste ferien jeg har vært på er uten tvil en ganske spontan Amerikatur med kjæresten min for to år siden. Vi var på biltur gjennom Sør-Florida i litt under to uker og hadde mange førstegangsopplevelser. Det var helt uforglemmelig, og noen av mitt livs beste dager.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

Unni Lindell! Hun er så flink til å løfte andre skribenter. Hun legger stadig igjen oppløftende og hyggelige kommentarer til nykomlinger på digitale plattformer. Det er kult og unikt at hun tar seg tid.

Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

Jeg ville nok fokusert på barn og unge i første omgang, og satset på videreutvikling av en kulturskole som tilrettelegger bredt. Jeg ville også økt anleggsmidlene til idretts- og nærmiljøanlegg.

Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

«Aldri før har unge lest så mye»

Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg?

«Er det greit å ha ananas på pizza?»

– Og svaret er?

«Nei.»

_____