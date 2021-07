Sommer i Sandefjordsfjorden

DAGENS SOMMERGJEST: – Fjorden heter faktisk det, sier kommunikasjonsrådgiver og forfatter Ina Strøm, om stedet hun skal tilbringe deler av sommeren.

Kommunikasjonsrådgiver i Kagge og forfatter Ina Strøm skal tilbringe sommerferien avkoplet fra mail og på diverse hytter rundt om i Norge. Men hun skulle også gjerne ha befunnet seg ved et middagsbord i Tokyo, Paris eller København – med masse småretter og Karsten Warholm som bordkavaler.

– Hvor tilbringer du ferien?

– I år er jeg på familiens holme i Sandefjordsfjorden (fjorden heter faktisk det!), på hytta i Telemark og i kjærestens gamle hus i Bulandet, Norges vestligste bebodde øysamfunn.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Sjøluft, lange måltider, å sovne til lyden av bølgeskvulp.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Oi, det er vanskelig å kåre nummer én, men akkurat nå leser jeg Monika Isakstuens Mine venner, som jeg syns er forfriskende og skarp. Den jeg har grått mest av er utvilsomt Tonje Brennas 22. juli og alle dagene etterpå. Jeg fikk endelig lest Du er så lys av Tore Renberg i juni, den var også knallgod. Aller øverst i lesebunken ligger På tronen, bok tre i den veldig underholdende Halve kongeriket-serien til Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaug. Og så gleder jeg meg veldig til Cecilie Engers bok om Bertha Torgersen og Hanna Brummenæs som kommer senere i juli.

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

– Du angrer aldri på et bad. Fordi jeg er glad i å bade, naturligvis, men også fordi jeg har en generell tendens til å gripe mulighetene som tiltaler meg, heller enn å følge en langsiktig plan. Og jeg føler sjelden anger.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Prøver å være mest mulig avkoplet, altså.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Da ville jeg først og fremst valgt et bord som sto et annet sted enn hjemme, for eksempel et sted hvor de har masse småretter, flinke kokker og lang åpningstid. Det hadde ikke skadet om det bordet for eksempel sto i Tokyo, Paris eller København.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Etter å ha vært på Bislett og sett Karsten Warholm sette ny verdensrekord på 400M hekk, tror jeg det nesten blir ham og treneren Leif Olav Alnes. Jeg måtte nok sneket inn søsteren min, altså. Hun er gammel friidrettsutøver og min dedikerte, personlige løpetrener.

– Ditt beste ferieminne?

– Kanskje å overnatte i templer i de japanske fjellene, med lange bad i varme kilder, fotturer langs pilegrimsruter og fantastiske, forseggjorte måltider.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Det er lett! Marie Aubert, som har vært min nærmeste kollega i Kagge forlag i tre år, og som nå blir frilanser på heltid. Både som takk for fine år, men også for å smiske. Jeg har nemlig mange ideer til bøker jeg tror hun ville skrevet veldig mye bedre enn meg.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Jeg ville lyttet til bransjeorganisasjonene med et åpent sinn, og satt symbolpolitikk og partiinteresser mest mulig til side. Også ville jeg stukket innom utdanningsministeren og snakket opp kunstfagenes viktighet i skolen. Plagsomt ofte.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

– Det mest sympatiske ville vel være noe om god vekst i hele bransjen, men det er kjedelig, så jeg går for: Strøm med sjokkcomeback! Så kan vi holde det åpent om det er snakk om bestselgerliste, løping eller karaoke. Siste alternativ er nok mest realistisk.

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Høydepunkt så langt i sommer? Å igjen få feire Pride med venner, allsang og glitter.