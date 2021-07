Hemingway-frelst

DAGENS SOMMERGJEST: Takket være en dokumentar om Ernest Hemingway, tilbringer Marie Lexow sommeren fordypet i bøkene hans.

Forlegger for Memo forlag, Marie Lexow, forteller at hun er inne i en Hemingway-fase denne sommeren. Det takket være en NRK-dokumentar om ham. Sommeren skal derfor tilbringes med hans bøker – og forhåpentligvis også fint vær, sjømat og kjølig rosé.

– Hvor tilbringer du ferien?

– Litt på fjellet og litt ved sjøen.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Fint vær.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Etter å ha sett dokumentaren om Ernest Hemingway som for tiden går på NRK, ble jeg inspirert til å lese ham. Den maskuline machomyten om ham er spennende, fordi den har lag med sårbarhet under. Hans sammensatte personlighet kan ikke forklares i én fyndig setning.

– Så jeg fikk tak i Og solen går sin gang, Farvel til våpnene og Den gamle mannen og havet. Bøker som beviser at Hemingways fortellerkunst, når det er kunst, er enestående. Han åpner språket på en helt spesiell, nesten autoritær måte. Skrivestilen legger opp til at man må lese mellom linjene. Og han bryter alle reglene. Alle gjentakelsene … På fire setninger bruker han ordet «og» femten ganger. En ren oppvisning i kunsten å mestre rytmen. Du blir trukket inn i teksten som en slags hypnose.

– For meg er lakmustesten hvor mange ganger du vil lese en bok om igjen. Så hvis jeg kan velge bare én av de tre ovennevnte, tror jeg det blir Den gamle mannen og havet. Den er kort og konsentrert, og samtidig som den er en slags metafor for menneskets kamp mot naturelementene, er den også en sammenfatning av filosofien hans og den menneskelige atferd, kanskje best oppsummert i denne ene, mesterlige setningen: Jeg gikk bare for langt ut.

– Øverst i bunken: Torsdagsmordklubben av Richard Osman. Boka er en superbestselger i Storbritannia og den norske utgaven er utgitt av det kule, lille forlaget Gursli Berg.

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

– «Kunsten å nyte livet – og et par andre ting jeg har lært underveis».

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Mailsjekking. Når man er gründer og eier er det vanskelig å stenge av helt. Samtidig lever vi i informasjonsflommens tid, og jeg har innsett hvor viktig det er å ta noen pauser. Av og til må man bare sitte helt stille på et svaberg og se utover havet.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Sjømat og kjølig rosé. Og gjerne noen gode oster.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Ettersom jeg er inne i en Hemingway-fase akkurat nå, så velger jeg ham, hvis jeg får lov til å velge blant de avdøde? Hemingway var kjent for å foretrekke enkel og ukomplisert mat, og det sies at han leste kokebøker som rekreasjon. En middag med ham på hans kjøkken i Finca Vigia, i åsen over Havanna, hadde vært noe, men kanskje enda morsommere ville det ha vært å møtes på den legendariske restauranten El Botín i Madrid. Hemingway elsket Madrid, kanskje mer enn noen andre steder.

– Ditt beste ferieminne?

– Barndommens somre i Norge. Den gangen ferien føltes uendelig og det alltid var fint vær og frokost med reiseradioen. Og toppen av lykke var å gå barbeint til kiosken for å kjøpe saftis.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Den vil jeg gi til Vebjørn Rogne og dere andre som lager Bok365.no. Dere har tempo og driv og gode analyser. Jeg har lært masse om bransjen ved å følge dere.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Innført en forutsigbar og fornuftig boklov.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

– Haha – «Millionene triller inn hos Memo» klinger godt i mine ører.

– Alternativt: «Den tv-serie-elskende middelklassen tar grep – har bestemt seg for å bli lesende forbilder for barna sine».

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg?

– «Hvordan har det vært å starte sitt eget forlag?»

– Og hva ville du ha svart?

– Takk som spør. Det har gått i et bankende kjør, men er likevel noe av det morsomste jeg har gjort.