Sterkt svensk bokår

Pandemien til tross, 2020 ble et eksepsjonelt framgangsrikt år for den svenske bokbransjen. Bokomsetningen økte med hele 8,7 prosent, men tallet skjuler både vinnere og tapere.

I Stockholm kunne Svenska Förläggareföreningen og Svenska Bokhandlareföreningen i går ettermiddag legge fram svært positive bransjetall for fjoråret. Samlet viste bokomsetningen en økning på 384 millioner svenske kroner (SEK), hvilket tilsvarer 8,7 prosent. Regner man kun i antall solgte eksemplarer, viser veksten en økning på mer enn 20 prosent.

Sterk digital vekst

At veksten i antall solgte eksemplarer er langt over det dobbelte av veksten i omsetning, skyldes selvsagt at det er de digitale kanalene og formatene som primært står som pådrivere. Omsetningen for internettbokhandelen økte med 19 prosent, hvilket tilsvarer 390 millioner SEK. mens digitale abonnementstjenester – i hovedsak lydbokstrømmingen – økte med 25 prosent, tilvarende 231 millioner. Sistnevnte viser med dette tegn til avmatning i forhold til tidligere år hvor vekstraten har vært høyere. Ser vi kun på lydbokstrømming, økte inntektene med 32 prosent, tilsvarende 210 millioner SEK.

Pandemien har betydd ekstra fritid og nye lesevaner. Veksten i antallet bøker lyttet til via strømmeabonnement økte således over 42 prosent, mens inntektene fra strømmingen kun økte med nevnte, 32 prosent. Dette betyr at bruttoinntektene fra hver bok lyttet til gikk ned fra 38 kroner, til kun 35 kroner per stykk.

Nedgang for bøker via fysisk bokhandel

Ikke alle har grunn til å juble. Nedstengningene under pandemien har naturligvis slått negativt ut for omsetningen i fysisk bokhandel. Bokomsetningen via fysisk bokhandel gikk ned hele 232 millioner SEK, tilsvarende 19 prosent. Ikke overraskende er det omsetningen til bokhandlere i kjøpesentra som har vært verst rammet.

Alt er likevel ikke mørkt. Lederen av Bokhandlerforeningen, Maria Hamrefors, kunne fortelle at flere bokhandlere likevel har kunnet rapportere økt salg som følge av sterk vekst i segmenter som spill, puslespill og kontormateriell.

Endring i sjanger og format

Den digitale lydboken har vi allerede nevnt som formatvinner. Gledelig er det likevel at trykte bøker, etter noen år med nedgang, i fjor kunne vise en økning på 4 prosent.

Ser vi på sjangerendringer, økte omsetningen av skjønnlitteratur med imponerende 22 prosent, mens krim økte med 16 prosent. Sakprosa og fagbøker viste også en mindre oppgang. Omsetningen av barne- og ungdomslitteratur stod imidlertid på stedet hvil.

Hele rapporten om det svenske bokmarkedet i 2020 kan du hente ned og lese her.