– Beste året på skolebenken

– Et år med læring, latter, input og mange gode diskusjoner og utflukter!. Slik oppsummerer årets Fagskolen-elever sin studietid.

– Jeg hadde ingen klare forventninger om hvordan året kom til å bli, men det har vært det mest givende og lærerike studiet jeg har gått på. Jeg opplevde plutselig at bokbransjen åpnet seg opp og at jeg forstod bransjen og alle mulighetene i den på en helt ny måte, sier Nora Ljostad.

Hun er en av flere elever som ble uteksaminert fra Fagskolen før sommeren. De tidligere elevene forteller om en spennende, og annerledes, skoletid.

– Tiden ved Fagskolen har definitivt vært det beste året jeg har tilbragt på skolebenken, sier Julie Iversen, og Linda Strand stemmer i:

– Skolen levde absolutt opp til forventningene, særlig foreleserne og den faglige tyngden deres. Kort oppsummert: Et år med læring, latter, input og mange gode diskusjoner og utflukter!

Kjeks og blomster hver dag

– At vi hver morgen ble møtt med kaffe, kjeks, blomster og stearinlys, hadde jeg ikke sett for meg i utgangspunktet, sier Linda.

Men elevene ble ikke bare overrasket over Fagskolens koselige natur – men de fant også overraskelser i det faglige.

– Selv om dette er en ganske liten bransje, var den mye større enn jeg hadde sett for meg. Det er mer enn bokhandel, forlag og biblioteker, sier Julie.

Mens Nora forteller at hun syns Fagskolens standing i norsk bokbransje var imponerende:

– I og med at jeg ikke hadde noe forhold til Fagskolen før jeg begynte, overrasket det meg hvor etablert skolen er og hvordan alle aktørene i bokbransjen åpnet opp og inviterte oss inn.

Elevene har løpet av skoleåret ikke bare fått faglig input, men Fagskolen har også hjulpet dem med å åpne øynene for nye veier å utforske i bokbransjen.

– Jeg oppdaget de forskjellige foreningen og organisasjonene som finnes i bransjen. For eksempel ble jeg veldig glad for å få vite om Leser Søker Bok, som jeg gjerne skulle hatt da jeg var yngre ettersom jeg har dysleksi selv, og har blitt gitt en del feil bøker gjennom barndommen, sier Julie.

– Nå har jeg et mye bedre overblikk som både gjør at jeg står stødigere i jobben min og har gjort meg oppmerksom på andre veier jeg håper jeg kan utforske en dag, sier Nora.

Alene, sammen

– Det var gøy å bli kjent med så mange andre bokinteresserte fra ulike deler av bransjen og være en del av en ordentlig klasse igjen, sier Nora.

Det er spesielt det inkluderende klassemiljøet tidligere elever har trukket frem som det beste ved Fagskolen. Og det er noe årets elever sier seg enige i:

– Vår klasse var helt super! Spesielt under hjemmeskole-perioden var det veldig deilig med en klasse der alle kjente hverandre så godt. Vi hadde også flere anledninger hvor vi også samlet oss på kveldstid med et glass med noe godt å bare pratet eller var med på quiz, sier Julie.

– I og med at klassene er små, men ikke for små, skapes det raskt et veldig trygt og åpent rom der meninger kan deles og diskuteres. Elevene har like interesser, men er forskjellige likevel. Å dra til London knytta oss tettere sammen. Og det kan ikke understrekes mange nok ganger hvor fabelaktig Cecilie er på sosiale relasjoner, skape hygge, inkludere, dele, sier Linda.

Coronaen dukket opp midt i elevens skoleår, og satte selvsagt sitt preg på deres tid ved Fagskolen:

– Da coronaen smalt ble det naturligvis ikke lenger mulig å møtes fysisk, så den snudde skolehverdagen fullstendig på hodet. Alt foregikk på Zoom, sammen alene, i hver vår stue, sier Linda.

– Men det fungerte likevel godt og jeg opplevde at forelesningene var like gode som i de andre samlingene, sier Nora.

– Der tror jeg nok vi tjente godt på at vi allerede kjente hverandre og de faste foreleserne, og at vi ikke var så stor klasse. Vi tapte selvfølgelig på ting som at vi ikke fikk besøkt for eksempel Nasjonalbiblioteket og et par forlag, men jeg er også ganske sikker på at eksamen gikk bedre ettersom jeg slapp å pendle til skolen, og heller kunne bruke hele dagen, sier Julie.

– Gjør det!

– Hva vil dere si til de som vurderer å starte på Fagskolen

– Jeg vil si: Kjør på, ikke nøl! Du vil lære masse, skape nettverk og se alle sider ved bransjen, representert gjennom så mange hyggelige og dyktige folk! Det blir et år du kommer til å huske – og det er ikke alle år man kan si det om!, sier Linda.

– Har du noe interesse for bøker og bokbransjen så er det bare å søke. Skolen passer for alle deler av bransjen, og jeg tviler på at det er noen som ikke tjener på å ha tilbragt et år der. Bokhandel, forlag, bibliotek, forfattere og andre, selv om man har vært i bransjen en stund eller bare er nysgjerrig, så vil man tjene godt på å gå på Fagskolen, sier Julie.

– Gjør det! Du kommer ikke til å angre på det. Året på Fagskolen har gitt meg uvurderlig kunnskap, nettverk og en oversikt som jeg drar nytte av hver dag på jobb. Jeg anbefaler alle som er interessert i å jobbe i norsk bokbransje om å søke, sier Nora.