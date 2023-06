Barnebok utsatt for homohets

Cappelen Damm så seg nødt til å stenge kommentarfeltet til promoteringen av Benjamin Silseth «Stolt» etter flere hatkommentarer.

– Vi har et ansvar for at barn som leser det vi legger ut på sosiale medier ikke skal se slike hatefulle kommentarer, sier Rikke Elling Grønvold, kommunikasjonsansvarlig for barne- og ungdomslitteratur i Cappelen Damm, til NRK.

Tidligere forrige uke utga Cappelen Damm psykolog og medieprofil Benjamin Silseths debutbok, Stolt. Barneboken handler om å være skeiv og besvarer spørsmål rundt pride, kjønnsidentitet, seksualitet og hvordan være en god støttespiller.

I et videoklipp, som Cappelen Damm delte som annonse på TikTok, forteller Silseth om boka. Men det tok ikke lang tid før hatkommentarene rant inn. Hele 167 rakk det å bli før Cappelen Damm stengte kommentarfeltet. Forlaget opplyser til NRK at de tok denne avgjørelsen da de ikke har kapasitet til å moderere kommentarfeltet.

– Jeg hadde forventet noen kommentarer, men jeg er overrasket over at det var så mye og så mye hatefullt, sier Silseth.

Silseth påpeker at de negative reaksjonene er et tegn på nettopp hvorfor det er så viktig å gi ut boken.

– Dette er en påminnelse om hvorfor vi trenger pride. Vi kan ikke ta for gitt at vi har de rettighetene vi har kjempet for. Vi kan ikke senke skuldrene, for dette viser at det ikke er en lang vei tilbake.