Zahid Ali debuterer som forfatter

Komiker Zahid Ali debuterer som krimforfatter.

Zahid Ali var en av Norges aller første ikke-vestlige komikerne, og denne våren blir han en av svært få ikke-vestlige krimforfattere. I disse dager lanseres ahsn romandebut, Svaber – en vaskeekte detektiv (Gyldendal).

Forlaget beskriver utgivelsen som en «annerledes type krim – en komi-krim». Svaber byr i følge dem på en satire både av krimsjangeren og av nordmenn og det norsk-pakistanske miljøet, med alt det innebærer av humor, identitetsforvirring og kulturkrasj.

«Vaskemannen står jo på scenen?»

«I 1999 sto jeg på scenen som standupkomiker for første gang. Jeg glemmer aldri det som skjedde under en av mine første opptredener: Idet jeg gikk opp mot mikrofonen, som kveldens siste komiker, reiste en publikummer seg for å gå. Sidemannen sa til ham: «Showet er jo ikke ferdig ennå.» Da svarte fyren: «Å ja? Men vaskemannen står jo på scenen.» Nesten 25 år senere har denne episoden inspirert meg til å skrive min første bok.», skriver Ali i en pressemelding fra forlaget.

For Ali var det selvsagt at vaskemannen Wassim, kjent som «Svaber», skulle bli bokens hovedperson:

«For i tillegg til at boka forhåpentligvis er morsom og spennende, så har det også vært viktig for meg å lage en fortelling om kulturforskjeller, og om å følge sine lidenskaper. Og ikke minst å gi min hyllest til hverdagsheltene som jobber i det skjulte, de som holder samfunnet gående. Til svaberne blant oss.»

Komisk kriminalfortelling

Dette skriver forlaget om boken på sine nettsider:

«Wassim har i årevis vasket de samme gangene og toalettene i et næringsbygg i Oslo sentrum. Mens broren har toppjobb, kone og barn – er han selv singel og uten retning i livet, til foreldrenes store fortvilelse. Men en dag blir han ved en feil tatt for å være privatetterforsker Kolbeinstveit, en anonym detektiv med kontor i bygget. Det viser seg fort at Wassims lidenskap for flekkfjerning, og hans store nettverk av drosjesjåfører, skreddere og frisører, gjør ham til den perfekte detektiv.

Bevæpnet med universalnøkler og spruteflaske, får han innpass i hovedstadens kunst- og finanselite, og vi kastes ut i en ellevill noir-fortelling, som strekker seg fra Gunerius-senteret til Holmenkollåsen. Samtidig som Wassim skal løse kompliserte mysterier, må han håndtere familielivets utfordringer og forventningen om giftemål. Og hva vil skje når den virkelige Kolbeinstveit dukker opp?»