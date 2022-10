Barnebok kåret til årets vakreste bok

Den illustrerte barneboken "Dyrene sover" ble kåret til Årets vakreste Bok, og hedersprisen Bokkunstprisen gikk til bokdesigner Kari Norby.

– Det er en stor glede å hylle alle som holder liv i håndverkstradisjonene og skaper dette helt unike og geniale mediet som gjør at vi så utrolig enkelt kan holde visdom, kunnskap og kunst mellom hendene. Det krever eksepsjonelt håndverk i alle ledd for å lage virkelig god bokkunst, og vi ser i konkurransen at det er når hele orkesteret spiller sammen – fra papirprodusenter, bokbindere, typografer og trykkere, til forlagsredaktører, designere, illustratører og forfattere – det oppstår virkelig eksepsjonelle bøker, sier en stolt leder i Grafill, Lene Renneflott.

Før helgen ble 45 bokutgivelser premiert i Årets vakreste Bøker, konkurransen hedrer den visuelle litteraturen og bøkenes formgivere.

Årets vakreste Bok

Av alle vinnerbøkene velges én bok ut som den aller vakreste. I år gikk prisen til boken Dyrene sover av Kjersti Annesdatter Skomsvold, illustrert av Mari Kanstad Johnsen og designet av Eller med a.

– At en illustrert bok for barn får den gjeveste utmerkelsen viser viljen norske forlag, formgivere og forfattere har til å tilby høy kvalitet til barn. Bildebokproduksjonen i Norge er virkelig i verdensklasse, noe jeg synes denne boken viser, og det på alle måter. Grundigheten i prosjektet, gjennom samarbeidet mellom forfatter, illustratør, designer og trykkeri, gjør at Dyrene sover er i gjennomgående svært høy kvalitet. Det er egentlig den typen samarbeid jeg drømmer om på vegne av andre som jobber innenfor bokfeltet.

Bokkunstprisen til Kari Nordby

Bokdesigner Kari Nordby ble under prisutdelingen tildelt Bokkunstprisen for sin innsats med å fremme god bokkunst. Hedersprisen får hun nesten 50 år etter sitt yrkesaktive liv som designer.

– Kari Nordby har for de fleste i den yngre generasjonen av designere vært et hittil ukjent navn. Vi er et ungt fag, men ser nå at stadig flere unge utøvere i faget er interessert i historiens betydning, og som på leting bakover oppdager viktige personer eller visuelle uttrykk. I vårt fag, som i så mange andre, har man hatt en tendens til å hylle og genierklære historiske menn, så det er utrolig spennende at Kari Nordby, denne stillferdige, men interessante designeren som beveget seg inn og ut av bokbransjen, og som holdt en usedvanlig høy faglig kvalitet, blir trukket frem og vinner Bokkunstprisen i 2022.

Bibelen er Årets best tilrettelagte Bok

Årets best tilrettelagte Bok gikk i år til boken Bibelen i ord og bilde, formgitt av Minsk design. Årets best tilrettelagte Bok kåres blant fjorårets utgivelser i alle sjangre innen tilrettelagte bøker og deles ut av Leser søker bok i samarbeid med Grafill.

Juryen skriver følgende i sin begrunnelse:

«Bibelen i tekst og bilder er en vakker og annerledes bibel laget for å inkludere lesere med demens. Utgivelsen er raus, original og smakfullt satt, der form ikke overgår innhold. Det mørkegrønne omslaget i sjirting og preg med gullfolie viser leseren at dette er en bruksbok med høytidelig preg. Den åpne ryggen med swiss-binding gjør at boken lett åpnes i fanget eller på et bord selv for eldre lesere. Tekstene er illustrert med hele 101 kunstverk fra Nasjonalmuseets samlinger. Papiret er mettet og av god kvalitet og gir tekstene god kontrast. Skrifttypen er uten seriffer og har storskriftkvaliteter, og egner seg godt for eldre med svakere syn. Alt dette er gjort med en gjennomført stil og kvalitet i alle ledd, slik at leserne har fått en bibel som er både vakker og brukervennlig.»

Om Årets vakreste Bøker

Årets vakreste Bøker arrangeres av Grafill som representerer designere, illustratører og tegneserieskapere i Norge. Formålet er å løfte frem den visuelle delen av bokbransjen, og inspirere til at det lages kvalitetsbøker i alle sjangre. Konkurransen har en lang og stolt tradisjon helt tilbake til 1933, og den aller første bokprisen ble delt ut av kong Haakon VII og dronning Maud. Siden den gang har både konkurransen og bransjen vokst seg stor, og vinnerarkivet består nå av flere tusen vakre bøker.