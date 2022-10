Utgir president Zelenskyjs bok

Cappelen Damm utgir bok av president Volodymyr Zelenskyj.

– Det å formidle president Volodymyr Zelenskyjs ord og tanker – og dermed gi en stemme til det ukrainske folkets kamp for fred, frihet og demokrati – er noe av det viktigste et forlag kan gjøre i disse dager, sier forlagssjef Knut Ola Ulvestad.

I januar vil Cappelen Damm utgi boken Stemmen fra Ukraina. Den inneholder president Volodymyr Zelenskyjs 16 mest bevegende taler under krigen.

– Vårt budskap til verden

– Å støtte Ukraina er ikke en trend, et meme eller en viral utfordring. Det er ikke en kraft som raskt sprer seg verden rundt og forsvinner igjen like raskt. Vil du forstå hvor vi kommer fra, hva vi ønsker og hvor vi går, må du vite mer om hvem vi er. Denne boken vil hjelpe deg med nettopp det, sier president Volodymyr Zelenskyj i en pressemelding. Han fortsetter:

– Siden jeg ble innsatt som president i mai 2019, har jeg holdt om lag 1000 ulike taler rundt om i verden. Jeg har valgt ut de 16 talene i denne boken fordi de vil hjelpe deg å forstå ukrainerne: våre forhåpninger, våre prinsipper og våre verdier. Fremfor alt vil boken la deg få høre vårt budskap til verden: at vi er et fritt og selvstendig folk, og at vi ikke vil slutte å slåss før den siste russiske soldat har forlatt vårt territorium.

– Et kamprop

Cappelen Damm skriver følgende om utgivelsen på sine nettsider:

«Talene er samtidig en gjennomgang av Ukrainas historie. Historien om en nasjon som tappert forsvarer seg mot Russlands aggresjon. Det er også historien om et folk som går foran i kampen for demokrati. Fremfor alt er det et kamprop om at verden må si ifra og slåss for friheten. Hvis ikke nå, når da?»

Boken inneholder 16 taler som presidenten selv har valgt ut for å beskrive Ukrainas reise siden 2019, foruten en introduksjon der han reflekterer over hva han har lært om seg selv og om Ukraina siden den fulle invasjonen.

Boken inneholder i tillegg et forord av Arkady Ostrovsky, Russland- og Øst-Europa-redaktør i The Economist. Forlaget Penguin Random House har invitert ham inn i prosjektet for å sette talene i perspektiv og fortelle om deres betydning.

«Denne boken viser at Ukraina har funnet sin stemme og sin styrke. Virkningen kan ses på slagmarken i den største krigen i Europa siden 1945», sier Arkady Ostrovsky.