Bak hver bok (står en bar overkropp)

Steffen R. M. Sørum får tilgi oss tittelen, men han var en av mange norske forfattere som markerte Verdens bokdag i går med bokselfie og #behindeverybook.

Verdens Bokdag fylte 25 år i går, men feiringen hadde kanskje blitt mer storslagen uten coronaskyene som ligger mørkt over bransjen. UNESCO ga tommelen opp for en verdens bok- og opphavsrettsdag i 1995.

Likevel kom det godt til uttrykk i sosiale medier, hvor kampanjen #behindeverybook slo an. Tanken var å vise frem at det er et skapende menneske bak hvert verk, som igjen skaper en industri, forlag, bokhandlere, agenter og andre. «Når vi snakker om bokbransjen, er det lett å glemme at uten forfatterne, ja, så ville vi ikke hatt noen bokbransje», skrev Tom Egeland.

European Writers Council laget en manual for bilder i hashtaggen, og om man søker på den, flommer det over av europeiske bøker og forfattere, spesielt fra det store, tyske bokmarkedet. Her kan det til og med være at man finner lesetips.

Lillehammer lokalrebus

Bibliotekene fikk ikke markert Verdens bokdag i noen særlig grad i år siden de aller fleste er stengt, men Litteraturhus Lillehammer la ut en coronavennlig løype med 14 poster og oppgaver. Hver post har et sitat av en bok eller forfatter med tilknytning til Lillehammer og det er premier. Dette ligger ute til 3. mai.

Kjøpesenteret Lillestrøm Torv benyttet dagen til å skrive en rørende melding på Facebook til en av sine leietakere:

«Kjære Anne, Trine, Øyvor, og alle de dyktige bokhandlerne på ARK Bokhandel.Takk for at dere er tilstede for byens innbyggere, slik at vi kan drømme oss bort i bøkenes fantastiske verden, i en kjær pause fra den uvirkelige virkeligheten som vi alle befinner oss i.»

Forfatter Carl Frode Tiller hilser alle fra Trondheim:

«Jeg har bokdag omtrent hver eneste dag, men i dag er det faktisk hele verden sin bokdag, leser jeg på nettet. Og i den anledning slår jeg et slag for gode, gamle Borges sine samlede fiksjoner, som jeg leser litt her og der i for tida.»