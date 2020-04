Per Olov Enquist er død, ble 85 år

– En stor forfatter, et flott menneske og en klok venn, sier Janneken Øverland som ble kjent med ham i Gyldendal.

Per Olov Enquist ble født i nordre Västerbotten i 1934 og døde i går kveld etter en tids sykdom. Han ble 85 år gammel.

– Han var jo utgitt på Gyldendal da jeg kom dit i 1997. Jeg var med å stifte PO Enquists pris, en litteraturpris «til en yngre forfatter på vei ut i Europa». Der var det mange yngre og ganske kule navn som vi plukket opp relativt tidlig. Prisen ble et godt sted å rekruttere fra. Vi hadde jurymøter i de nordiske hovedstedene og utdeling av pris under Göteborgmessen. Det var lett å merke hvilken status han hadde hadde blant unge. Han var et strålende, omsorgsfullt menneske, som hadde et spekter av felt, fra politikk til sport og selvsagt kultur, sier Janneken Øverland. Hun var tidligere redaksjonssjef for oversatt litteratur i Gyldendal og tilknyttet både bokklubbene og som redaktør av magasinet Vinduet. Nå er hun pensjonist, men tilknyttet BOK365 og Klassekampen.

Forfattervennen Enquist kom selvsagt til hennes avskjedsfest i 2013.

– Forfatterskapet lever videre

– Med PO Enguist forsvinner en forfatter som i nesten 60 år påvirket bildet av Sverige og som forsøkte å forklare hva som ikke lar seg forklare, kjærligheten, dødsdriften. Men forfatterskapet lever videre, skriver litteraturkritiker Ingrid Elam i Sveriges televisjon nå på morgenkvisten.

«Vaknar och finner att PO Enquist är död. Han står på den andra stranden nu. Han ropar över vattnen att vi och våra samhällen till slut ska förändras till det bättre, bara vi inte glömmer alla ärr, alla sår.» skriver forfatteren Göran Greider på Twitter.

«Tack för fantastiska läsupplevelser, kloka tankar och inspirerande debattinlägg. Mina tankar går till Gunilla och hans nära och kära», skriver Sveriges utenriksminister Ann Linde på Facebook.

Minnes av norske forfattere

På Facebook har flere norske forfattere og litteraturfolk formidlet sine reaksjoner på nyheten:

«Å, P.O.Enquist», skriver Cecilie Løveid og har lagt ved emoji en av brukket rose.

«Et av de beste menneskene jeg har møtt. Privatpersonen PO Enquist matchet forfatteren Enquist. Karismatisk, råkul, morsom, inkluderende og ikke minst: En litterær gigant.», skriver Endre Ruset.

«Over femti år langt kjærlighetsforhold»

Cathrine Bakke Bolin, redaksjonssjef for oversatt litteratur i Gyldendal og juryleder for PO Enquist-prisen, minnes ham med hans eget, kjente sitat: «Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve».

Hun legger til: «Og så kom den uungåelige beskjeden. At PO Enquist ikke lenger er blant oss. PO var en litterær kjempe og en hedersmann. Han gjorde verden større gjennom sitt liv og sin kunst og vi i Gyldendal er så dypt takknemlige for vårt over 50 år lange kjærlighetsforhold. Han vil for alltid være nærværende med sin litteratur, sin klokskap og sjenerøsitet på forlaget og vi skal forvalte arven etter ham vel. Da jeg traff PO første gang som ferskt jurymedlem i PO Enquist-prisen, skjønte jeg umiddelbart – utfra varmen i håndtrykket hans – at jeg ville være i gode hender. Slik alle de unge forfatterne og nye stemmene han engasjerte seg i, var det. I de beste hender.»

Fikk to Augustpriser

To ganger opplevde PO Enquist å få Sveriges største litteraturpris, Augustprisen. Først i 1999 med Livlegens besøk og i 2008 med selvbiografien Et annet liv, der forfatteren skrev om kampen mot alkoholen.

Legionærene. En roman om utleveringen av balterne. 1969 og 2018

Sekundanten. Roman 1972

Katedralen i München og andre beretninger. 1973

Beretninger fra de innstilte opprørenes tid. 1975

Musikantenes uttog. Roman 1979

Doktor Mabuses nye testamente. En detektivroman fra århundrets slutt. 1983

Strindberg. Et liv. Biografi 1985 (Aventura)

Styrtet engel. En kjærlighetsroman. 1986

Kaptein Nemos bibliotek. Roman 1991

Karttegnerne. 1993

Livlegens besøk. Roman 2001

Lewis reise. Roman 2003

Fjellet med de tre grottene. Barnebok 2003

Boken om Blanche og Marie 2004

Et annet liv. Selvbiografi 2009

Magnetisørens femte vinter. Roman 2011

Den tredje grottens hemmelighet. Barnebok 2011

Lignelsesboken – en kjærlighetsroman 2013

(Kilde: Gyldendal)