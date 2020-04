Ny Ambjørnsen-thriller som føljetong

Ingvar Ambjørnsen pisker liv i en gammel sjanger, når han går rett på nett med spenningsromanen «Reiser i det skjulte» - som føljetong.

Manges hverdag er behørig endevendt i disse corona-tider. For Ingvar Ambjørnsen har det betydd at han har omprioritert på rekkefølgen på det han skriver. I stedet for å skrive en ny roman om Elling, ønsket han å skrive en spenningsroman inspirert av corona-tiden.

I morgen kommer de fire første kapitlene i Reiser i det skjulte. Det er en føljetongroman som er under skriving og blir publisert rett på nettet. VG vil publisere de fire første kapitlene denne helgen, og kommer med ytterligere seks kapitler neste lørdag. Deretter publiseres det to kapitler ukentlig på Cappelen Damms nettmagasin Boktips.no.

Gammel sjanger

Dermed vekker Ambjørnsen liv i en gammel publiseringsform: føljetongen. I tidligere tider var det slett ikke uvanlig at forfattere utga historiene sine nettopp i denne formen. I Frankrike var dette et velkjent fenomen, og eksempelvis ble flesteparten Jules Verne og Alexandre Dumas bøker først publisert som serie i avis før de havnet mellom permer.

Hos britene var disse roman-føljetongene i aviser og tidsskrifter vanlige på 1800-tallet. Charles Dickens romaner ble først utgitt som føljetonger i små månedlige, billige hefter – blant dem hans gjennombrudd Pickwick-klubben i 1836. Da hadde over hundre år gått siden Daniel Defoes Robinson Crusoe gikk som føljetong i Original London Post i 1719 og 1720.

Corona-inspirert thriller

Ifølge Cappelen Damm er Reiser i det skjulte er en thriller, en spenningstekst, hvor Ingvar Ambjørnsen nå befinner seg midt i skriveprosessen. Selve plottet skal være en idé som har ligget i skuffen hans siden 2016. Det var et skrivearbeid han valgte da han skrev den forrige Elling-romanen Ekko av en venn.

– Nå fant han at plottet var som skapt for den situasjonen som har oppstått nå med coroanaen. Han kjenner de lange linjene i denne romanen, men er nesten like spent som leserne vil være på hvordan dette skal utvikle seg. Dette er bokstavelig talt en tekst som skapes rett før den møter leserne, og der utviklingen er åpen, kan Knut Gørvell, salgs- og markedsdirektør i Cappelen Damm, berette.

Preppere og gamle roman-kjenninger

Ingvar Ambjørnsen mener å ha funnet et tema som han er forundret over at andre krimforfattere ikke har tatt tak i. Handlingen utspiller seg på Varangsvik, et fiktivt sted litt sør for Ålesund. Der og oppover kysten er scenen for fortellingen. Her møter man igjen karakterer fra Ambjørnsens tidligere roman Natten drømmer om dagen. Det er snakk om et miljø som operer innenfor og mye utenfor loven. Her er det også mange «preppere» – folk som har forberedt seg i årevis på katastrofetider. Noe som passer særdeles godt i disse tider.

– Ingvar har hatt god dialog med sine lesere om Elling-romanene på Elling-nytt på Facebook. Nå håper han at mange lesere også vil bli med i den nyopprettede Facebook-gruppen Reiser i det skjulte. Der kan alle bli medlemmer og kommentere romanen underveis. Kanskje vil Ambjørnsen selv av og til vil kommentere deres innspill der han finner det naturlig, forteller Knut Gørvell.

(Foto: Marie Sjøvold)