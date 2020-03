Leipzig avlyser, London går som planlagt

Messesjef Jacks Thomas sier at London Book Fair kjører som normalt. I dag avlyste Leipzig sin bokmesse.

På hjemmesiden til Leipzig Book Fair står det at messen er avlyst og at ytterligere informasjon vil komme, men det er selvsagt frykten for Corona-virus som ligger bak. Leipzig skulle startet 12. mars. Messen fryktet at det ville komme avmeldinger etter at London Book fair opplevde det samme gjennom helgen etterhvert som nyhetene om spredning av coronasmitte til forskjellige deler av verden strømmet inn.

I går ble det også kjent at årets bokmesse i Paris, Salon du Livre, er avlyst.

London gjennomfører

Direktør for London Book Fair Jack Thomas bekrefter i dag til The Booksellger at messen fremdeles vil gå som planlagt neste uke.

Thomas og CEO til Reed Exhibitions, Hugh Jones, skal ha møtt motstand mot denne avgjørelsen fra noen styremedlemmer til London Book Fair, under en konferansesamtale sent mandag. Noen av styremedlemmene, som består av representanter fra de store handelsorganisasjonene, skal ha bedt Reed avlyse messen.

Britiske myndigheter la frem en handlingsplan i dag, og la vekt på at de gjør seg klare for å eventuelt måtte forby større samlinger og oppfordre til hjemmekontor. De opplyser også at landet er godt forberedt for å møte situasjonen.

Norske avventer

En rekke amerikanske og svenske aktører har trukket seg fra deltakelse i London. Norske forlag vurderer situasjonen.

Vigmostad & Bjørke blir hjemme, men det er ikke sykdomsfrykten som styrer dem. Begrunnelsen er at møter er avlyst og at messen allerede er så amputert at de ikke får noe ut av den.