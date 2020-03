Trekker seg fra London-messen

COVID 19 OG LONDON 20: Amerikanske storforlag reiser ikke til London-messen om en drøy uke, grunnet «helse og sikkerhet».

Tre amerikanske forlag meldte nå i helgen at de ikke kommer til å delta på årets bokmesse i London 10. – 12. mars. Simon & Schuster US var det første av storforlagene som meldte avbud. S&S oppgir frykt for «helse og sikkerhet» som følge av coronavirus-utbruddet. Rett etter ga Ingram Content Group melding om at de ikke tar turen til Olympia. Også Macmillan Trade US har bekreftet at de trekker seg.

Frykter karantene-situasjon

Publishing Perspectives melder at det ikke bare er helse og sikkerhetshensyn som ligger bak avgjørelsen. De amerikanske forlagene skal også være redde for å bli fanget i kostbare lockdown- eller karantenesituasjoner.

Amerikanerne har blitt betenkte etter som coronaviruset synes å feste grep også i Europa. I Nord-Italia har man i flere dager hatt strenge sikkerhetstiltak for å begrense spredningen, og i helgen er fem Serie A-kamper i fotball utsatt. I Sveits er flere messer blitt utsatt. Lørdag forbød franske myndigheter menneskeansamlinger på mer enn 5000.

25 000 fra 135 land

Messen i Bologna besluttet allerede for en uke siden å utsette årets barnebokmesse fra messestart 30. mars til 4. mai. I London har man imidlertid holdt stand, og enn så lenge ser det ut til at messen skal bli avholdt som vanlig om en drøy uke. London Book Fair henviser til WHOs helseråd. Ettersom Storbritannia så langt ikke er hardt rammet, vil det i utgangspunktet være sikkert å reise til London. Hvorvidt det er klokt å samle utstillere fra over 60 land og 25 000 besøkende fra 135 land i en messehall gjennom tre dager i dagens situasjon er en ganske annen sak.

En spørrerunde The Bookseller har gjort, viser at stadig fler begynner å tvile på om messen vil bli arrangert til planlagt tid, selv om kansellerte avtaler i hovedsak har vært konsentrert rundt Kina og Sør-Korea. Flere forlag følger utviklingen tett fra dag til dag, og melder at de vil ta en avgjørelse i løpet av uka som kommer.