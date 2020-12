Wisløff på antologi-toppen

Ikke overaskende troner Ellen Wisløff øverst på antologilista. Slik det har vært de siste årene.

De første årene var «Ren poesi-bøkene» slik navnet lovet. For to år siden la imidlertid Wisløff om til også å inkludere kortprosa, samt spisse fokus på jul. Dog uten at poesien mistet sin sentrale plass. Det ble en suksess, og fjorårets hefte, Når nettene blir litt for lange finner vi sågar fortsatt inne på årets liste.

Litt rotete kan det bli når forlagene melder opp «bokgrupper» til statistikken. Wisløffs argeste konkurrenter, Herborg Kråkevik med Juleroser 2020 – samt radarparet Lindell og Ragde med Juleengler, er meldt inn ikke som «antologier», men som «norsk skjønnlitteratur». Med dette blir de ikke å finne på denne listen, men begge ville ligget litt foran Wisløff i sporet, var de påmeldt også i denne gruppen.

Juleheftene av året har ellers min kollega Leif Gjerstad nylig gitt bred og grundig omtale. Anmeldelsene kan du glede deg over å lese her.

Gledelig er det også å finne lyrikk-entusiast Knut Gørvell på pallplass med den rendyrkete diktantologien Ukas dikt. Min omtale av denne finner du her.

Vi merker oss også det tradisjonsrike juleheftet Jul i Trøndelag, utgitt av Trønderlaget – en sammenslutning av mållagene i Trøndelag – helt siden 1935. Videre Makter og mørke – mellom himmel og jord med fortellinger og sagn fra våre nordligste landsdeler.

Omslag Tittel Redaktør Forlag År 1 Ren poesis julehefte 2020 Ellen Wisløff Aschehoug 2020 2 Klokkene kallar Ingebjørg Bratland Cappelen Damm 2020 3 Ukas dikt Knut Gørvell Cappelen Damm 2020 4 Jul i Trøndelag 2020 Espen Tørset Trønderlaget 2020 5 Makter og mørke - mellom himmel og jord Roald Larsen Arktisk forlag 2020 6 Når nettene blir litt for lange Ellen Wisløff Aschehoug 2019 7 God, gammeldags jul Anne Bull-Gundersen Font 2016 8 Mer ren poesi Ellen Wisløff Aschehoug 2017 9 Gode gamle nissehistorier Anne Bull Gundersen Font 2015 10 Skitten poesi Ellen Wisløff Aschehoug 2017 11 99 dikt om glede Helge Torvund Cappelen Damm 2020 12 Juleminner Anne Bull-Gundersen Font 2018 13 Ren jul Kai Huuse Cappelen Damm 2017 14 Verdens fineste julefortellinger Anne Bull-Gundersen Font 2013 15 Dikt og forbannet løgn Hans Olav Brenner Spartacus 2016