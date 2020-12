Slår et slag for kvantitetstiden

LUKE 6: Forfatter Helene Flood har løpet av året dyrket kvalitetstiden, men etter to ukers karantene vil hun slå et slag for kvanitetstiden også.

– Hvor tilbringer du jula i år?

– Hvis det er tillatt: hos foreldrene mine. Hvis restriksjonene tilsier det: Hjemme hos meg selv. Krysser fingrene for det første.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– I år må de fleste tradisjonelle gjøremål avlyses, så håper at det som lar seg gjøre innad i kohorten er nok til å lage jul. Pepperkakebaking, julefortellinger og tradisjonell julaften-rebus.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Jeg har pløyd meg gjennom Hilary Mantells triologi om Thomas Cromwell i år – den står som står som en påle og er årets leseropplevelse. Honorable mentions er Matias Faldbakkens Vi var fem, og Matilda Gustavssons Klubben.

– Har det kommet noe positivt ut av dette siste, underlige året?

– Med nedstenging ble det mer familietid, det var skikkelig fint. I de siste årenes voldsomt travle hverdag har jeg dyrket kvalitetstid, men to ukers karantene sammen med familien har lært meg å slå et slag for kvantitetstiden: Å legge barna hver eneste kveld i ukevis har en ro over seg som er veldig verdifull. Det vil jeg ta med meg. Vel, jeg vil prøve.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Egentlig har jeg en regel om bare å gi bort bøker jeg har lest selv, men i år gjør jeg et unntak for Olaug Nilsens Yt etter evne, som jeg ennå ikke har rukket å lese. Skal også gi bort en biografi om den franske forfatteren Antoine de Saint-Exupéry, og så har jeg tenkt til å prøve meg på de illustrerte Harry Potter-bøkene til seksåringen. Det har krevd betydelige mengder selvkontroll ikke å begynne med å lese Harry Potter for dem før nå, så når bøkene kommer i illustrert utgave, kjennes det som om tiden må være inne.

– Hvilken bok, som har betydd ekstra mye for deg gjennom livet, vil du gjerne anbefale andre å lese?

– Her vil jeg trekke frem forfatterskapet til Edouard Louis, som skriver om konsekvensene av utenforskap så det dirrer i brystet. I dagjobben min forsker jeg på vold og overgrep, så jeg er særlig imponert over Voldens historie. Vold angår oss alle, mener jeg, og Louis formidler hvorfor.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Da jeg var tenåring fikk jeg en ring av en gutt jeg likte veldig godt. Jeg ble så glad, og planla å ha den på meg hver dag. Dessverre mistet jeg den etter noen få dager. Det var det litt symbolikk i, tenkte jeg da.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2021?

– De uunngåelige koronabøkene. Og deretter, den uunngåelige diskusjonen om hvorvidt vi egentlig trenger de uunngåelige koronabøkene.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– På alle andre av årets dager: Prøysen. På julaften: Askepott. Ah, det øyeblikket når signaturmelodien starter og livet på den tsjekkiske gården ruller over skjermen!