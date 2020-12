Lyrikklista: Rem i nytt opplag

LYRISK: Advent betyr høysesong for bokbransjen, spesielt for lyrikksalget. Ikke minst i corona-året, er det fint å hygge seg med dikt under advent, eller finne en diktsamling under treet. Håvard Rems «Almanakk» ble revet bort på få uker.

Vi må mange år tilbake for å finne et bokår hvor lyrikken har markert seg som i år. Hovedæren ligger hos Cappelen Damm som har garvet fram en ny generasjon av stemmer innen poesien, samtidig som forlaget ivaretar de etablerte. Andre forlag blir med dette å følge. En titt på novembers lyrikkliste, og som gir en god pekepinn for julesalget, viser med all tydelighet dette. Halvparten av titlene er fra Cappelen Damm. Øverst troner sedvanlig Trygve Skaug, men allerede på tredje plass finner vi Håvard Rem, viss første opplag ble revet bort på kort tid. Redaksjonssjef John Erik Riley i Cappelen Damm forteller at forlaget også har måttet bestille nytt opplag av Gro Dahles juleinspirerte samling av året: Gave. – I tillegg har «Byens bokstaver» av Lars Saabye Christensen et relativt stort opplag til diktsamling å være. Det er – så vidt jeg vet – veldig uvanlig, å ha flere diktsamlinger om høsten med slike opplag. – For en forlegger med et bankende hjerte for lyrikk, er dette svært gledelig, smiler John Erik Riley. Les også: Ett dikt for hver dag i året Markante debutanter På lista merker vi atter debutant Axel Frønes, høyt klatrende. Karoline Brændjord er gitt et kobbel av gode anmeldelser som ytterst sjelden blir en debutant til del. Da avisa Klassekampen ba hver sine bokanmeldere om å sirkle ut tre bøker fra bokåret, ble Brændjord nevnt av fire anmeldere. Ingen andre oppnådde lignende. Høvdingen Jan Erik Vold har i sin diktspalte i Dag og Tid gitt samlingen varm anbefaling, og i Morgenbladet skriver anmelder Katrine Heiberg: «Diktdebutanten Karoline Brændjord skriver uforferdet, vakkert og rammende om å finne fotfeste etter en mors selvmord. […] Brændjord besitter en imponerende evne til å omskape en personlig erfaring, som vi nærmest er nødt til å anta at denne boken bygger på, til litteratur. […] Brændjords poetiske register er med andre ord stort; hun skriver fryktløst og sikkert. Jeg vil våkne til verden kommer til å stå seg lenge.» Boklista for lyrikk: November – 2020 Lista er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape. Tittel Forfatter Forlag år Sist mnd 1 Hjemmekamp Trygve Skaug Cappelen Damm 2020 (1) 2 Samlede dikt Hans Børli Aschehoug 1995 (Inn på ny) 3 Almanakk Håvard Rem Cappelen Damm 2020 (Ny) 4 Averno Louise Glück Oktober 2020 (2) 5 Ikke slipp Trygve Skaug Cappelen Damm 2020 (5) 6 Hilsen Axel Axel Frønes Aurora forlag 2020 (6) 7 Byens bokstaver Lars Saabye Christensen Cappelen Damm 2020 (11) 8 Olav H. Hauges vakraste dikt Olav H. Hauge Samlaget 2014 (4) 9 Jeg vil våkne til verden Karoline Brændjord Kolon 2020 (7) 10 Du fucker med hjertet mitt nå Alexander Fallo Cappelen Damm 2020 (8) 11 I Hauges eplehage Olav H. Hauge Samlaget 2020 (Inn på ny) 12 Dette er andre dagar Ruth Lillegraven Tiden 2020 (15) 13 Gave Gro Dahle Cappelen Damm 2020 (ny) 14 Yahya Hassan Yahya Hassan/P. Carmona-Alvarez Cappelen Damm 2014 (9) 15 Som skyene skygger snøen Levi Henriksen Gyldendal 2020 (5)