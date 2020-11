For første gang blir en Bragepris utdelt posthumt. Brageprisen for beste skjønnlitterære bok er tildelt Beate Grimsrud.

– Dette er veldig gledelig, jeg tror alle som har stått Beate nær gleder seg

stort over dette, samtidig som vi kjenner på sorgen over at hun ikke er her og

får oppleve dette. Hun ville ha takket alle som har bistått henne i dette

bokprosjektet og gleder seg over at en slik pris vil kunne bringe hennes

forfatterskap ut til enda flere lesere, sier Bjørne Grimsrud, Beates bror, som tok i

mot prisen på vegne av forfatteren.

Beate Grimsrud er den første i Brageprisens historie som tildeles prisen etter sin død. Grimsrud gikk bort 1. juli, etter en tids sykdom.

«Et høydepunkt i forfatterskapet»

Bragejuryen understreker i sin innstilling at Beate Grimsrud har etterlatt seg

et unikt forfatterskap, og at hennes roman av året er et høydepunkt:

«Vi skulle så gjerne fått anledning til å følge dette unike og fantastiske forfatterskapet i mange år fremover, men slik gikk det dessverre ikke. Vi er derfor svært glade for å kåre Jeg foreslår at vi våkner av Beate Grimsrud, som døde tidligere i år, til vinner av årets Bragepris for skjønnlitteratur. Romanen er et høydepunkt i et originalt forfatterskap med solide, slitesterke bøker som fortjener et langt liv.»

Beate Grimsrud er født i 1963 i Bærum. Siden 1984 var hun bosatt på Södermalm i Stockholm. Hun er en prisbelønt forfatter som har skrevet sine bøker både på svensk og norsk og har utgitt bøker i mange sjangre.

Hun er kanskje aller mest kjent for romanen En dåre fri som utkom i 2010 og som ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris fra både Sverige og Norge. Boken ble også tildelt den norske Kritikerprisen og Sveriges Radios romanpris.