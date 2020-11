Barnebok-Brage til Jordahl

- Verdens beste dag på hjemmekontoret, fastslår Jenny Jordahl, som er tildelt Brageprisen i kategorien «Barne- og ungdomsbøker» for «Hva skjedde egentlig med deg?».

– Det kjennes jo helt enormt flott! Nesten litt vanskelig å forklare hvor glad jeg er. Hva skjedde egentlig med deg? har ikke vært noen enkel bok å lage. Kanskje den vanskeligste jeg har laget. Det har vært mye nerver og slit underveis og jeg har gått mange runder med historien. Nå kjennes det definitivt verdt alt strevet. Tenk å få Brageprisen! Det hadde jeg ikke turt å håpe på engang. Utrolig!, sier Jenny Jordahl.

I motsetning til tidligere år, ble prisvinnerne i år informert om tildelingen på forhånd. Jordahl forteller at overraskelsen ikke ble noe mindre av den grunn:

– Jeg ble ekstremt overrasket! Jeg hadde nemlig bare fått beskjed om at jeg skulle være med på et “informasjonsmøte” på nett, men da jeg logget på dukket plutselig kulturminister Abid Raja opp på skjermen og ropte at jeg hadde vunnet! Verdens beste dag på hjemmekontoret! Ble så glad at jeg holdt på å ramle av stolen.

– Gikk over all forventning

– Det er jo min første tegneserieroman der jeg både skriver og tegner alt selv. Jeg må innrømme at jeg var litt nervøs for om jeg kom til å få det til. Vanligvis jobber jeg sammen med innmari dyktige forfattere, så det var litt skummelt å kaste seg ut i det alene. Men det gikk jo bra. Over all forventning bra, faktisk! Jeg klarer nesten ikke å ta det inn over meg, sier Jordahl.

Hva skjedde egentlig med deg? tar opp spiseforstyrrelser hos barn. Jordahl forteller at historien sprang utfra et ønske om å lage om å lage en nær og personlig historie:

– Vi lever i et veldig kroppsfokusert samfunn, der mange tjener gode penger på å gi oss dårlig selvbilde. Og barn lever ikke i en boble – de er en del av det samme samfunnet og blir påvirket akkurat som oss voksne. Hvert år kommer det ut rapporter som viser at stadig yngre barn har et vanskelig forhold til kropp og utseende. Det er veldig trist, sier Jordahl, og legger til:

– Jeg har også jobbet mye med kroppspress tidligere, både igjennom de mange feministiske bøkene jeg har laget i samarbeid med Marta Breen og mine egne tegneserier om kroppsfokuset i media. Men jeg har i tillegg hatt lyst til å lage en nærere og mer personlig historie – for det er jo et veldig nært, personlig og vondt tema – og det ble til slutt historien om Janne.

«Engasjerer gjennom flere sanser»

Her er juryens begrunnelse for tildelingen:

Vinneren i kategorien barne- og ungdomslitteratur behandler alvorlig problematikk og gjør inntrykk på leseren. Likevel er den lett å lese og viser stor omsorg for – og tillit til – barneleseren. Årets vinnerbok er en viktig bok som engasjerer gjennom flere sanser: Den presise dialogen mellom personene illustreres av levende tegninger, og er intens i både form og innhold. Tydelig fargebruk, ordløse oppslag og en visuell framstilling av hovedpersonens indre forsterker de ulike følelsene hennes.

Det er en veletablert forfatter og illustratør som er årets prisvinner – med en bok som lar oss komme tett på et barn med spiseforstyrrelser. Gratulerer til Jenny Jordahl med Brageprisen for den grafiske romanen Hva skjedde egentlig med deg?