150 bøker i året: Galskapen setter inn

NYTTÅRSFORSETT: Lese 150 bøker i året? Må du virkelig det? Hvis svaret er ja, kan du få en pekepinn på hva du må forsake og hvordan du klarer nå målet.

Hvsi du synes 150 bøker i året høres vanlig ut, er du trolig en av de få som har lesing som jobb eller du har svært myte fritid/alenetid/reisetid sammenlignet med andre.

Tenk på 150 bøker som å legge ut på en ekspedisjon. Det gjør du ikke uten solid trening. Derfor bør du ha ligget på 100 bøker årlig for å komme opp til 150 bøker i 2020, men selv nå inntreffer det noen store endringer:

Livet uten tv er bra

Forsakelsene er store i begynnelsen, men man kan etterhvert kalle dem livsforandringer. TV har du nærmest kuttet helt ut. Oppside: Det er oveldig mye penger å spare på å ikke ha tv eller måtte abonnere på diverse betalingskanaler.

150 bøker i året er en bok ca annenhver dag.

Å huske bok når du forlater hjemmet, blir viktigere enn å huske mobilen. Ha alltid en pocketbok som kan puttes i jakkelomme. Veske, skulderveske eller sekk blir nødvendig, for du vil vel ikke glemme igjen en bok du leser eller bære den i hendene absolutt overalt – selv om det er en vakker måte å bli funnet død på?

Ta gjerne med to bøker av forskjellig format. Du kan jo risikere å lese den ene ferdig og bli stående lesefast et sted uten litteraturen.

Lag lister over hva du har lest og hva som står i kø. Se over listene og husk miksen. For mye av det ene eller andre, kan gjøre at du går lei.

Men: Kommer du over en serie på fire bøker som opptar deg, ta hele i slengen – det tar jo bare to uker, kanskje mindre. Og vi er blitt vant til å «binge» via strømming og å lese Isfolket i tenåra.

Du kan fortsatt ha en ukes lesepause, men på dette nivået er du enten så besatt eller grunnleggende interessert i litteratur at du ikke engang forstår ordet «lesepause».

Noen personlige erfaringer

TV har jeg ikke hatt på ti år, men det blir en og annen fotballkamp med sønnen og med kjæreste, en film nå og da. Le Buerau på har vi brukt snart tre måneder på å se og da har det vært planlagt fra min side. Aldri ha «tv-kveld» uten et bestemt mål.

Du drikker mye mindre vin enn før. Det er ikke tid til en åtte timers fyll og påfølgende angerdag i dette opplegget. Du vet jo hva det går ut over?

Du kan bli litt asosial, det vil si at du heller har stevnemøte med Balzac og Bjørnstad enn bestevennen. Du opplever å måtte forklare dine prioriteringer, men de fleste vil forstå, kanskje til og med begynne å bli inspirert av deg.

Du legger aktivt bort mobilen i leseperiodene (den stjeler enormt med tid).

Du leser over alt. På bussen, langs veien, på kjøkkenet mens pastaen koker.

Du får jogget mer enn før og du blir raskere – du vil jo fort hjem til bøkene dine.

Lydbøker ved turer som kun har transport som formål, til butikken for å kjøpe brød og melk.

Men hvorfor du skal lese 150 bøker eller mer i året? Tja, det er verre å begrunne for deg selv enn si forsvare overfor familien hvis du ikke har dette som jobb. Halvparten av tiden anmelder jeg bøker i BOK365. Og jeg leser også for å studere andre forfattere, for å holde meg ajour på sentrale forfaterskap, debutanter, klassikere og nyheter fra nabolandene. Det er et slags svar på hvorfor.

Dikt som doping

Jeg kunne «dopet» leselista 2019 og flagret fort gjennom 50 diktsamlinger. Det har ingen hensikt, det gir ingen glede. Å lese en diktsamling, notere, gå tilbake, finne linjer, kan ta dobbelt så lang tid som selve lesingen. Å sprinte gjennom for å nå målet, velge flisetynne eller lettest mulige vei, er et varsel: Da har du kanskje et for voldsomt nyttårsforsett? Justér heller antallet ned og fortsett med den lesingen som gir deg noe.

Jeg tenker at 150 bøker i året er i det meste laget for de fleste, men om du er klar for en ekspedisjon – føl deg fri til å gyve løs. En ting du garantert vil oppdage, er hvor fort målet på 150 titler blir uviktig, men at lesing i seg selv har en uhyre stor verdi. Som alle polfarere, kan du bli noe monoman. Men slike folk trengs i miksen, de også.

Om det er slitsomt? Nei. Det blir en del av livet, av det man gjør, år etter år. Det slitsomme ville være å duppe ned til 50 bøker. Abstinensen, skjelvingen på hendene, tiden der man bare stirret ut på natur og var fornøyd med det, å måtte samtale med andre pendlere på buss og tog. Og ikke minst nervedramaet: Hvordan velge bare femti bøker?

Au au.

Ps1: Jeg har ligget på mellom 100-150 i noen år nå og 200 bøker i året burde gå greit innenfor rammene i livet mitt, men jeg har kommet til at det ikke har noe for seg. 150 er nok. Det er slik jeg lever. Og tv kommer nok aldri i hus igjen. )

