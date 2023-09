Williamsons rasisme-bok til USA

– Å kunne bidra til holdningsendringer i et land som USA, med den temperaturen der, er ekstremt stort for meg, sier Tinashe Williamson.

Tinashe Williamsons Håndbok for unge antirasister (Cappelen Damm) har siden utgivelse blitt oversatt og gitt ut i land som Finland, Danmark og Tyskland, og nå står altså det amerikanske bokmarkedet for tur. IG Publishing er et forlag basert i New York med lang tradisjon for å gi ut bøker med politisk brodd.

Rettighetsredaktør i Cappelen Damm Agency, Ida Amalie Svensson, forteller at det er et nåløye å komme inn på det amerikanske bokmarkedet.

– Det amerikanske bokmarkedet er mer eller mindre selvforsynt, og bare rundt 3 prosent av alle utgivelser er oversatt fra et annet språk. Innenfor disse tre prosentene regner man også bøker i alle sjangre. At en norsk, gjennomillustrert sakprosautgivelse for barn selges til USA, er ikke noe vi ser hver dag. Vi er vanvittig imponerte over dette prosjektet og evnen boka har vist til å nå langt ut over landegrensene, til Tyskland, Finland, Danmark og nå også gjennom nåløyet i USA.

Håper amerikanske skolebarn leser boken

For Williamson betyr det svært mye at Håndbok for unge antirasister skal reise over dammen og gis ut i USA, og hun håper den vil nå ut til amerikanske skolebarn.

– Dette sier jeg veldig sjelden, men jeg er veldig stolt av meg selv! Det betyr ekstremt mye. Å kunne bidra til holdningsendringer i et land som USA, med den temperaturen der, er ekstremt stort for meg. Det er veldig kult for meg som norsk forfatter og person of color å få ha en stemme der borte, forteller Williamson.

– Jeg håper de leser boka i skolene. Det hadde vært en drøm. Hvis jeg ser en skoleklasse i USA sitte med den boka kommer jeg til å miste det helt. Jeg gleder meg! forteller Williamson.

– En spesielt viktig bok

I flere amerikanske delstater har det vært en voldsom økning i å bannlyse og fjerne bøker om rasisme og LHBT+ fra skolebibliotek. I følge organisasjonen Pen America ble det i perioden juli – desember 2022 bannlyst 1477 bøker fra skolebiblioteker i delstater som Texas, Florida, Missouri, Utah og South Carolina. Det er en økning på 28 prosent fra halvåret før. Bannlysningene er et resultat av nye lover og reguleringer som begrenser barns tilgang til litteratur om omstridte temaer.

– Bannlysning av bøker og begrensning av ytringsfriheten er en bekymringsfull tendens som vi dessverre opplever i flere markeder, og vi har allerede erfart at dette kan ramme også våre forfattere og deres utgivelser, forteller Svensson, og fortsetter:

– Ikke minst har bøker som omhandler Amerikas slaverihistorie, diskriminering av svarte amerikanere og systemisk undertrykkelse av etniske og kulturelle minoriteter, i flere tilfeller blitt fjernet fra flere amerikanske skolebibliotek. Nettopp derfor anser vi Håndbok for unge antirasister som en spesielt viktig tittel. At bøker provoserer er ikke noe nytt, og bøker som opplyser og sprer kunnskap er viktigere enn noen sinne, forteller Svensson.

For Tinashe Williamson understreker det bare hvor viktig boken er, dersom den skulle bli forsøkt bannlyst.

– På en eller annen måte så forteller det meg at vi har laget noe viktig. Vi kan ikke gjøre noe med hvor vi skal, hvis vi ikke vet hvor vi har vært. Det er veldig viktig at vi snakker om historien for å klare å endre det som kommer senere.