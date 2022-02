Well done, champ!

Manchester Uniteds nummer 10 er en klar nummer 1 på bokfronten og bidrar til britisk opptur for ung sakprosa.

I likhet mer her til lands, har også britene historisk slitt med å få sving på sakprosaomsetningen for unge lesere. Et oppsving har det dog vært, fra en omsetning på 31 millioner pund i 2010, til fjorårets rekordomsetning på 52,1 millioner pund.

En av de sterkeste bidragsyterne til dette er Marcus Rashford. Mens det har gått litt opp og ned for Manchester United-stjernen på fotballbanen, har han markert seg sterkt i samfunnslivet ellers – både med å rette fokus mot dårligere stilte unge, ved å starte ny bokklubb og ikke minst med ny bok. På bok-arenaen var Uniteds nummer 10 en klar nummer 1 i fjor: Marcus Rashford og Carl Ankas You Are a Champion (Macmillan) var det klart mest solgte britiske sakprosaboken for unge lesere i fjor, og omsatte for nesten tregangere av nummer to på listen: Adam Kay og Henry Pakers Kay’s Marvellous Medicine (Puffin).

Nettopp Adam Kays serie rundt medisinske temaer, er sammen med Maria Isabel Sanchez Vegaras «Little People, Big Dreams»-serie, dominerende på sakprosa-arenaen for unge britiske lesere. Hvert femte pund brukt på ung sakprosa lander hos en av de to seriene.

Topp 10 sakprosa for barn og unge 2021, Storbritannia

Rashford & Anka: You Are a Champion (Macmillan) Kay & Paker: Kay’s Marvellous Medicine (Puffin) Oldfield & Abe: Everything Under the Sun (Ladybird) Sanches Vegara: David Attenborough (Frances Lincoln) Kay & Paker: Kay’s Anatomy (Puffin) Macfarlane & Morris: The Lost Spells (H Hamilton) Daynes & King: See Inside Your Body (Usborne) Billie Eilish: Billie Eilish (Wren & Rock) Syed & Triumph: You Are Awesome (Wren & Rock) Singh & O’Connell: How to Grow Up and Feel Amazing! (Wren & Rock)

(Kilde: The Bookseller)