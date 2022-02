Douglas Stuart til Norge

Endelig er det bekreftet: «Shuggie Bain»-forfatter og Bookerprisvinner Douglas Stuart kommer til Norge.

– Vi er ekstatiske over at Douglas Stuart endelig kommer til Norge. Shuggie Bain traff norske lesere med et knyttneveslag i fjor og ble en stor internasjonal begivenhet, toppet med tildelingen av Bookerprisen 2020. Norgesbesøket feires i tillegg med lanseringen av Douglas Stuarts nye roman Unge Mungo, som får spektakulær forhåndsomtale i USA i disse dager, forteller forlagssjef i Stuarts norske forlag Gyldendal, Cathrine Bakke Bolin.

Over millionen

Forfatteren ble stjerne over natten, da han vant Bookerprisen i 2020 for sin debutroman Shuggie Bain. Boken har for lengst passert en million solgte eksemplarer verden over, og i Norge er papirbok-opplaget nå oppe i hele 35.000, i tillegg til 1500 e-bøker.

Shuggie Bain-oversetter Hilde Stubhaug vil også stå for den norske oversettelsen av Unge Mungo.

På sitt norgesbesøk vil Douglas Stuart først gjeste Litteraturhuset i Oslo, og deretter litteraturfestivalen på Lillehammer.

«Vakker og brutal»

Bakke Bolin beskriver den kommende romanen som «en vakker og brutal kjærlighetsfortelling om unge menn som kjemper for å kunne være den de er, og elske den de vil.»

I likhet med Shuggie Bain utspiller også Unge Mungo seg i Glasgows arbeiderklasse. Der vokser Mungo og James opp i samme boligfelt. Mungo er protestant, James er katolikk, og normalt skulle de to vært svorne fiender. Men mot alle odds blir de venner, og vennskapet går over til forelskelse – en dobbelt forbudt kjærlighet med tanke på både religion og legning. Mungo gjør sitt ytterste for å skjule sitt sanne jeg for omgivelsene, spesielt for storebror Harnish – en lokal gjengleder som har et brutalt image å ivareta.

Stort publikum

Egentlig skulle Douglas Stuart vært på norgesbesøk allerede i fjor høst, men på grunn av pandemien ble besøket utsatt. Nå er endelig nye datoer spikret, og han vil gjeste Litteraturhuset i Oslo 31. mai, før ferden går videre til Lillehammer og litteraturfestivalen.

– Vi er utrolig glade for å kunne fortelle at Douglas Stuart nå endelig skal gjeste Litteraturhuset etter at korona satte en stopper for besøket i høst! Vi vet at Stuart har et stort publikum i Norge. Hans første roman, Shuggie Bain, er en knallsterk bok om alkoholisme og utenforskap, om håp og morskjærlighet. Nå gleder vi oss til å høre ham gå i dybden på denne, samt sin nyeste roman Unge Mungo som kretser rundt en farløs gutt, maskulinitet og skeiv kjærlighet, forteller daglig leder ved Stiftelsen Litteraturhuset, Susanne Kaluza.

Britisk fokus på Lillehammer

Stuart vil gjeste litteraturfestivalen på Lillehammer, og blant annet delta på den litterære festaftenen. Festivalsjef Marit Borkenhagen gleder seg:

– Det er stor stas at Douglas Stuart kommer til Lillehammer til våren, til en festival hvor nettopp det britiske vil stå sentralt. Stuarts sterke fortellinger fra Skottland, om utenforskap og kjærlighet, har gjort sterkt inntrykk på mange lesere, både i Norge og resten av verden.

– Når vi nå får mulighet til å oppleve ham på Norsk Litteraturfestival sammen med andre britiske stjerner som Nobelprisvinner Abdulrazak Gurnah, Ali Smith, Natasha Brown med flere, får vi virkelig et inntrykk av alt det spennende som rører seg i den britiske litteraturen, sier Borkenhagen.