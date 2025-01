Vind i seilene for Figenshou

Figenshou forlag har mer en doblet omsetningen sin på fire år og er dermed kåret til Gaselle-bedrift.

Fjoråret var et presset år innen boksegmentet skjønnlitteratur for voksne. Norsk skjønnlitteratur for voksne viste en nedgang på 23 prosent, mens den oversatte var ned 4 prosent.

For barnelitteraturen var bildet ett annet. Norsk skjønnlitteratur for barn økte med så mye som 12 prosent, mens den oversatte andelen holdt seg konstant.

Alt i alt betyr dette at skjønnlitteratur for barn viste nesten like store omsetningstall (190 millioner kroner) som den voksne (207 millioner).

Et av forlagene som har lykkes i dette markedet er barnebokforlaget Figenshou forlag. Forlaget ble stiftet av forlegger Anitra Figenschou høsten 2013. I ti år slet forlaget med å få det til å gå rundt, men i 2022 passerte forlaget fire millioner og kunne vise et driftsresultat på over en million kroner. 2023 viste salgsinntekter på over 6 millioner kroner, også denne gang med over en million på bunnlinja.

– Hvordan tegner tallene for fjoråret, forlegger Anitra Figenschou?

– Litt tidlig å fastslå. På denne tiden av året lever jeg i frykt for returer, men går det som jeg antar vil vi passere over syv millioner i salgsinntekter for 2024 og kan krone oss med tittelen Gaselle-bedrift. En slik tittel krever en dobling av omsetning på fire år, og positivt resultat alle fire årene.

– Og en økning på nærmere 20 prosent siste året?

– Håper det. Vi hadde et veldig morsomt fjorår å se tilbake på.

– Hva var lokomotivet?

– Først og fremst vil jeg framheve Trollheim-serien av Arne Lindmo som har vært en eventyrlig suksess. I 2024 kom han på 14. plass av de mest selgende forfatterne i hele landet uavhengig av sjanger. Trollheim-serien teller et samlet opplag på 100 000 bøker når bok 7 i serien kommer fra trykkeriet 3. mars.

Internasjonalt er det også stor interesse. Serien er allerede solgt til Danmark, Finland, Polen, Russland og Slovakia, og flere land er nå på banen.

Illustratør Ida Skjelbakken har betydd mye for suksessen, få barnebøker for mellomtrinnet har uttrykket som TROLLHEIM-bøkene har, så på mange måter er serien rent visuelt sett ganske nyskapende og den er gjennomillustrert i farger. Det er et litt mer voksent uttrykk på illustrasjonene og tilbakemeldingen fra barna viser at de setter pris på det.

– Annet på beddingen?

– Hver gang jeg sender et manus til trykk, tenker jeg at dette må da bli en bestselger! Det skjer dessverre veldig sjeldent, men jeg tenker at det er den holdningen må man ha til hver eneste bok man utgir for å få det til å gå rundt. En annen serie som selger svært godt i forlaget nå er musikkbøkene Eventyrorkesteret – opprinnelig et engelsk konsept som er solgt i over en million eksemplarer verden over, men hvor vi har fått de til også å inkludere Edvard Grieg og Henrik Ibsens Peer Gynt, med tittelen Dovregubbens hall.

De andre bøkene vi har utgitt i barnebok-serien er de verdensberømte oppsetningene av Nøtteknekkeren og Tornerose med musikk av Tsjajkovskij. Mozarts opera Tryllefløyten med den berømte latterarien, den klassiske musikken til Vivaldi tematiserer De fire årstidene, samt Sergej Prokofjevs komposisjon Peter og ulven.

– Nå må jeg ikke glemme å nevne at Evighetsspillet av Hanne Gjerde og illustratør Jenny Synnøve Naustan mottok Bokslukerprisen for 2024. Hele 120 000 elever i fjerde-, femte- og sjetteklasse var med på å kåre vinneren. Hanne Gjerde er nå aktuell med boken Maskinlæreren hvor vikarlæreren er AI, en høyaktuell tittel som Inga Strümke har vært konsulent for.

– Du har jobbet i flere forlag og har i 15 år undervist ved Handelshøyskolen BI om bokbransjen ved Creative Industries Management. Hva har inspirert deg til satsingen på eget forlag?

– I de 10 første årene jeg drev eget forlag var det minimalt med inntekter, å undervise på BI var inntekten min de første årene, senere overlevde forlaget som konsulent for NAV hvor vi hjalp mennesker som har falt utenfor arbeidslivet av forskjellige grunner. Men ønsket har alltid vært å drive eget forlag og skape gode historier som folk vil lese. Jeg prøver å lage sjukt gode barnebøker som barn elsker å lese og som gir dem masse leseglede og vi samarbeider med mange barn, både mens vi utvikler bøkene og etter at bøkene er utgitt. Forfatter Arne Lindmo har den samme gleden over å spre leseglede til barn og reiser landet rundt og presenterer Trollheim. Jeg tror det er denne drivkraften som til slutt gjorde at én av våre satsninger til slutt ble en bestselger.

Jeg har også latt meg inspirere av Lindy Andersen og Fontini- og Font Forlag før de ble kjøpt opp av Cappelen Damm. Det var fantastisk å se at uavhengige og forholdvis små forlag kunne klare å gjøre det så godt i markedet uten å være eid av én av de store konsernene, det ga meg tro på bransjen vår. Men det tar sin tid å bygge tillit og tilstedeværelse. Lykkes man, føles det godt.