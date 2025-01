Megafon med kurs-satsing

Bjørn Olav Jahr, Simon Stranger, Iben Akerlie og Christopher Pahle er sentrale når Megafon Forlag ruller i gang storsatsing på skrivekurs og historiefortelling.

– Uansett hvilke formater og kanaler som er i vinden, og uansett trender, vil det alltid være behov for gode historiefortellere. Rundt omkring i landet sitter det mange med små og store skriveambisjoner. De ønsker vi å nå, sier forlegger Vebjørn Rogne i Megafon Forlag, som nå utøker sin virksomhet: – Det er viktig for oss i Megafon å ha flere bein å stå på – gitt at satsingene henger på greip i forhold til hva vi ellers driver med. God historiefortelling er definitivt kjernen i vår virksomhet.

A-lag av kursledere

Nå lanserer Megafon sin nye storsatsing på skrive- og formidlingskurs, hvor man har trommet sammen et A-lag av kursledere. Blant de første seks kursene finner vi blant annet en krim-dobbel, hvor Randi Fuglehaug holder kurs sammen med Helene Flood i Oslo, og sammen med Gunnar Staalesen i Bergen. Simon Stranger skal guide kursdeltagere i romanskrivingens kunst, mens Bjørn Olav Jahr skal foredra om hvordan man jobber med god dokumentar- og sakprosa. Iben Akerlie og Christopher Pahle skal lære deltagerne historiefortelling for bok og TV.

Nyskapningen har fått navnet Megafon Story, med Sara Figenschau som prosjektleder:

– Det er en virkelig flott vifte av gode og entusiastiske formidlere vi har fått med oss, og det har stort sett vært umiddelbare positive tilbakemeldinger fra de vi har spurt, forteller Figenschau.

– For både ferske og mer erfarne

Hun understreker at kursene som nå legges ut treffer på mange nivåer:

– Kursene passer både for de som er helt ferske, og de som er mer erfarne. Noen drømmer om å skrive, noen har et manus i skuffen, noen har kanskje allerede utgitt bok. Alle har noe å lære, alle trenger nye impulser. Noen ønsker kanskje bare å bli flinkere til å formidle og fortelle generelt, eller i jobben sin.

På den aller første kursmenyen finner man også et TikTok-kurs, med Kristin Naomi Sandstrand (byråleder i Simpl), Ole-Jacob Steen-Hansen (digital kreatør i TRY) og Martha Leivestad.

– TikTok-kurset er et eksempel på at vi i tillegg til de mer rendyrkede skrive- og manuskursene, også ønsker å kurse folk i det større kommunikasjon- og formidlingslandskapet – som hvordan du best kan bruke sosiale medier i jobb og i livet ellers, sier Sara Figenschau, som lover mange morsomme og interessante nye kurs fremover.

Har rundet 10 000

Megafon er et relativt nystartet forlag. Blant fjorårets ni utgivelser, gjorde flere av utgivelsene seg bemerket. Connie Barrs debutroman Kvinner som reiser alene er gått i flere opplag, og utenlandsrettigheter er solgt til både Nederland og Portugal. Egon Holstads Norge sett fra nord fikk bred mediedekning og ble en bestselger nordpå, hvor den var mest solgte bok i Tromsø i desember. Ikke minst ble det mye oppmerksomhet rundt utgivelsen God natt Gaza, som nå er trykket i over 10 000 eksemplarer.

– I år blir antallet utgivelser doblet. Kurs- og foredragsvirksomheten vår vil også bli bygget opp mot flere av de nye bokgivelsene vi har på trappene i Megafon. Det åpner for mange fine muligheter, både for bøkene og forfatterne våre, sier Megafon-forlegger Anne Gaathaug.