– Vil styrke bibliotekene

STORTINGSVALGET: Rødt og Bjørnar Moxnes scorer høyt både på hår og meningsmålinger, men hvor står partiet i litteraturpolitikken?

– Rødt har programfestet at vi vil forsvare bokavtalen som sikrer lik pris for bøker over hele landet og innføre boklov for å sikre tilgang på, og bredde i, den norske litteraturen, kan Iver Johansen Aastebøl, kommunikasjonsansvarlig i Rødt berette.

Bok365 skanner det politiske landskapet rett før Stortingsvalget for å se hvor partiene står i viktige litteraturpolitiske saker. Partiene kommer i tilfeldig rekkefølge etter loddtrekning. I dag er altså turen kommet til Rødt.

Mobile bibliotek og bokbåter

Hva er partiets litteraturpolitiske kampsaker utover innføring av boklov? Rødts arbeidsprogram for perioden 2021-2025 (kap. 38 Kultur og medier) gir følgende fasit:

– Styrke de kommunale folkebibliotekene med øremerkede midler og sikre rekruttering av fagutdannede bibliotekarer.

– Styrke skolebibliotekene, og sikre minstestandard.

– Øke bemanningen og utvide åpningstider til lokalbibliotekene, slik at de kan brukes som sosialt møtested og debattarena også på kveld og helg.

– Verne om bokbåttilbudene og andre mobile biblioteksordninger som finnes. Disse må øremerkes midler til å etablere nye tilbud eller åpne opp tilbud der det er lagt ned.

– Tegneserier skal fortsatt ha sin egen innkjøpsordning gjennom Norsk kulturråd.

Minimum 1 prosent

– Ligger dagens kulturbudsjett på et riktig nivå, eller mener ditt parti at dette i sum er for høyt eller for lavt?

– Rødt vil styrke kulturen og jobber for at kultur skal utgjøre minimum 1 prosent av statsbudsjettet.

