– Mellommennene tar makten

Storselskaper som Expedia, Hotels.com, Bonnier, Amazon og Storytel blir sittende både med kundekunnskapen og makten, advarer Morten Hesseldahl, toppsjef i dansk Gyldendal.

«La meg advare: Mellommennene er i ferd med å overta verden. Mellommennene har logistikken, de har data på kundene, og de vil alltid kunne prioritere egne produkter fremfor andres. Det samme skjer nå i bokbransjen». Denne brannfakkelen tenner Morten Hesseldahl, toppsjef i dansk Gyldendal, i et innlegg i Berlingske Tidende.

Dominerende aktører

Hesseldahl peker på at store internasjonale firmaer fester et stadig strammere grep om blant annet distribusjon av film og bøker, og booking av hoteller og reiser. Han mener at Danmark – trass i innvandring og internasjonalisering – er blitt stadig mer ensartet, og at dette bare vil bli verre.

Han peker på at bookingplattformene tar makten fra hotellene, og at det er vokst frem et stort marked, nær sagt uten konkurranse – dominert av amerikanske Expedia Group (Expedia.com, Trivago og Hotels.com) og hollandske Booking Holdings (Booking.com, Priceline og Agoda). Hoteller som velger å ta fighten straffes med lavere rangering på plattformene. Liknende trekk opplever man innenfor distribusjon av restaurantmat.

«Apatiske myndigheter»

Også i bokbransjen opplever man nå de samme bevegelser, advarer Hesseldahl.

«Foretak som Storytel/Mofibo, Bonnier, Bookmate, Amazon, og Nextory ruller ut friksjonsfri distribusjon over hele kloden, slik at de som Netflix overtar kundekontakten og markedsdata og i løpet av et øyeblikk rykker bakover i verdikjeden, hvor de står klar med sitt eget sortiment. Amazon er i dag ikke bare verdens største butikk, de er også verdens største bokutgiver.», skriver Hesseldahl, som mener danske konkurransemyndigheter virker apatiske i forhold til grep som er gjort i andre europeiske land – hvor bookingplattformene blant annet har måttet lempe på sine prisklausuler.