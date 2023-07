Vil løse verdensproblemer i ferien

DAGENS SOMMERGJEST: For Gyldendals kommersielle direktør Nina Wergeland blir det ikke sommer før man har løst «verdensproblemer» med gode venner og familie, over en god flaske Burgund.

Nina Wergeland ble i fjor ansatt som kommersiell direktør i Gyldendal Litteratur, og har det overordnede ansvaret for forlagets markeds- og salgsaktiviteter. Denne sommeren skal hun lade opp til bokhøsten, hvor hun er overbevist om at det blir Gyldendal som stikker av med Bokhandlerprisen.

– Hvor tilbringer du ferien?

– En god kombinasjon av Sør-Frankrike og Norges herlige kyststripe.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Minst mulig planlagte aktiviteter, bortsett fra noen gode løpeturer. Først og fremst late dager uten mål og mening, krydret med god sommerlektyre. For ikke å glemme gode samtaler med venner og familie der man løser «verdensproblemer», og da helst over et godt måltid med en god flaske Burgund eller to.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Den var vanskelig, vi mesker jo oss med fantastisk bøker hver dag! Må velge to stykker. EKKO. Et essay om algoritmer og begjær av Lena Lindgren og Fri av Lea Ypi. Øverst i feriebunken ligger Pestnetterav Orhan Pamuk og Det siste stykket hjem av Ørjan Karlsson.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Ja, fraværsmeldingen er på. Det er viktig å logge helt av før bokhøsten starter. De som må ha tak i meg ringer.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Uten tvil, sjøkreps fra vår lokale fisker Kjetil i Holmestrand.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Kari Bremnes, Bruce Springsteen, Anne Holt, Annie Ernaux og Daniel Ek.

– Ditt beste ferieminne?

– Som barn: Nærsnes og seilturene på svai langs Norskekysten. Som voksen: Sør-Amerika med kjæresten. Sykkelturen «Death Road» i Bolivia, kombinert med fantastiske landskap, maten og menneskene i Peru og Chile.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Annette Trettebergstuen. Ja, hun har bommet grovt. Men vi mister en kompetent, kunnskapsrik og god kulturminister.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Det som bekymrer meg mest i vår bransje er leselyst blant barn og unge. Tiåringer leser skremmende lite. Her ville jeg tatt aktive grep. I tillegg ville jeg sett på flere bærekraftige modeller for digital økonomisk vekst i forlagsbransjen.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Ett tema som er ekstremt viktig er kritisk tenkning. Hvor går grensen mellom fakta og fiksjon. Vi er avhengige av at elevene utvikler den sansen for å klare seg i et sivilisert samfunn. Både Zeshan Shakar og den franske forfatteren Edouard Louis er gode på å beskrive dette på en god måte. Skulle jeg valgt kun én måtte det blitt Tante Ulrikkes vei.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– Flere unge strømmer til bibliotekene og bokhandlere!

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– «Hvem vinner Bokhandlerprisen i høst?»

– Svar: Lars Mytting med Skråpånatta eller Siri Pettersen med Sølvstrupen. Det er bare å glede seg til disse lanseringene, og MANGE andre fra Gyldendal, i høst.