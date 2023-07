Stor suksess for tegneserieutstilling

Tegneserieutstillingen på gamle Nasjonalgalleriet varte kun en drøy uke, men hele 48 skoleklasser, totalt 1200 elever, fra barneskole til videregående, rakk ta turen. Utstillingen var også åpen for publikum, og spesielt «Meet & greet» og signering av den nye boka Edelmot med Victor Sotberg og Odin Helgheim skapte kø langt nedover Universitetsgata.

Markedssjef i Norli, Caroline Heitmann, forteller at utstillingen har vært laget på barnas premisser:

– Vi har hatt tegnebord, der de kunne tegne egne seriestriper. Lesekroker med hundrevis av tegneseriebøker. Og barna har fått utdelt oppgaver, der de fant svarene i utstillingen, sier hun, og legger til:

– Mange har nok fått med seg The Comics Code; de strenge sensurreglene for tegneserier i USA etter andre verdenskrig, og at det første Donald-bladet ble utgitt i Norge i 1948. Utstillingen har vært mest for barn, men også vært interessant for voksne.

– Tegneserier av høy kvalitet

Tegneserien har fått en ny vår i norsk litteraturverden, og Heitmann mener trenden snudde i 2017:

– Det startet med Amuletten-serien, som ble en global suksess. Deretter gjorde Malin Falch suksess med Nordlys. I kjølvannet av dette har flere forlag turt å satse på tegneseriebøker for barn. Poenget med utstillingen er å vise bredden i disse nye tegneseriebøkene som kommet til, og inspirere barna til å lese noe nytt.

Det er kommet en helt ny generasjon norske serieskapere, mange av dem utdannet innenfor kunst og tegning.

– Det som tilbys nå, er tegneseriebøker av en meget høy kvalitet, som kan leses mange ganger. Serieskaperne har særpreg og originalitet. Jeg har kost meg stort med å lese meg opp til utstillingen, sier Heitmann, og legger til:

– En personlig favoritt er Victoria S. Hamre sin herlige tegneserie Miso, om en skilpadde som er annerledes, fordi den ikke har Ramen-suppe oppi skallet, slik som de andre skilpaddene.

Vurderer september-utstilling

– Kommer dere til å arrangere en tegneserieutstilling igjen?

– Det har vært en stor jobb å produsere utstillingen, som har strukket seg over seks store saler i Nasjonalgalleriet. Vi ser på muligheten for å åpne igjen en uke i september, når været er litt mer museumstilpasset. Vi håper også at utstillingen kan settes opp andre steder i landet, enten samlet eller i deler. Om noen er interessert i å sette den opp, er det bare å ta kontakt!